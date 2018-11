Wo aus Birken Tannen werden

Beschäftigte der Delme-Werkstätten in Sulingen bereiten Wintermarkt vor

+ Bildungsbegleiter Frank Niemeyer (links, mit Ute Stollreiter und Klaus Müller) hatte die Idee für die schmucken „Tannen aus Birke“, die Beschäftigte aus dem Berufsbildungsbereich hergestellt haben. - Foto: Behling

Sulingen - Ein Hauch von Adventszeit ist in manchen Räumen Delme-Werkstätten in Sulingen schon jetzt zu spüren: Viele der Beschäftigten in der Werkstatt für behinderte Menschen und der Werkstatt für Industrie und Dienstleistung (wid) sind mit den Vorbereitungen für den großen Wintermarkt beschäftigt, zu dem die „Delme“ für Sonntag, 25. November (10 bis 17 Uhr) an den Hasseler Weg einlädt.