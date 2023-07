Sulinger bekommt trotz diverser Vorstrafen erneut Bewährung

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein musste sich der 36-jährige Sulinger gleich mehrfach vor Gericht verantworten. © Bartels

Verden/Sulingen – Trotz diverser einschlägiger Vorstrafen und einer laufenden Bewährung setzte sich ein 36 Jahre alter Angeklagter aus Sulingen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wieder hinters Lenkrad. Dennoch wurde am Landgericht Verden in einem Berufungsverfahren die vom Amtsgericht Sulingen verhängte Haftstrafe in eine weitere Bewährungsstrafe umgewandelt.

Auf der Hannoverschen Straße in Syke war der Mann am Morgen des 18. Februar 2022 erwischt worden. Er will mit seiner schwangeren Frau auf der Rückfahrt vom Gynäkologen gewesen sein. Passend dazu durfte er neun Monate später auf der Anklagebank in Sulingen Platz nehmen. Das damals verkündete Urteil lautete auf acht Monate Haft wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wurde eine zwölfmonatige Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis verhängt. Erst am 7. Mai 2021 war der Mann vom Amtsgericht Rotenburg zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden und in dieses Urteil war wiederum eine auf 100 Tagessätze lautende Geldstrafe vom 17. Dezember 2020 einbezogen worden. In beiden Fällen ging es um vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Verteidiger: Berufliche Existenz bedroht

Der Verteidiger argumentierte mit der beruflichen Existenz seines Mandanten, die bei einer Inhaftierung auf dem Spiel stehe. Der Familienbetrieb werde auf seinen Mandanten umgeschrieben. „Es hängt die Existenz von mehr als einer Person davon ab“, betonte der Jurist.

Zur Sprache kamen weitere Tatvorwürfe. Im Juni 2022 sei der Sulinger zwei Mal erwischt worden, im Abstand von nur einer Woche. Er könne sich nur an eine Fahrt erinnern, da sei er auf dem Weg zu einer Baustelle gewesen, erklärte der Angeklagte. Es seien alles keine Fahrten aus Spaß und nie sei sein Mandant dabei bekifft oder betrunken gewesen, betonte der Verteidiger. Wegen zu vieler Punkte habe er die Fahrerlaubnis verloren. Doch Material habe zur Baustelle gebracht werden müssen und ein anderer Fahrer stand laut Angeklagtem an dem Tag nicht zur Verfügung.

„Wie soll das zukünftig gehen? Da werden auch Leute ausfallen“, hakte die Staatsanwältin nach. „Jetzt sind wir fünf, tendenziell sechs Mitarbeiter“, argumentierte der Angeklagte und nur er und ein Mitarbeiter seien ohne Führerschein. Außerdem würden sie jetzt für ein Unternehmen arbeiten, welches das Material zur Baustelle liefere.

Auflage: 2000 Euro an Stiftung Löwenherz

Die 5. Kleine Strafkammer gewährte dem Bewährungsversager noch einmal die Chance, sich zu bewähren. Es blieb bei acht Monaten. Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgelegt und als Bewährungsauflage muss der Mann 2 000 Euro an die Stiftung Löwenherz zahlen. Mit dem neuen Urteil wurde aber keine Sperrfrist mehr festgelegt, damit der Angeklagte die Möglichkeit bekommt, wieder eine Fahrerlaubnis zu erlangen.