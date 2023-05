Besuch vom „Bienenpapst“ und mehr

Von: Harald Bartels

Einen Wabenrahmen aus einer Beute zeigt Ingrid Kordes am Lehrbienenstand. © Bartels

Sulingen – Der Weltbienentag wird am Samstag, 20. Mai, begangen, um an die Bedeutung der Insekten als Bestäuber für Ernährungssicherheit und Artenvielfalt zu erinnern. Ein wichtiges Datum vor allem für Imker, und so nutzt der Ortsverein Sulingen im Kreisimkerverein Diepholz diesen Tag, um sein Jubiläum nachzuholen.

Gegründet wurde der Verein am 18. April 1920 – allerdings als Imkergenossenschaft, berichtet die Vorsitzende Ingrid Kordes. Sie steht dem Verein – ebenso wie ihr Stellvertreter Tim Hollmann – seit 2019 vor und ist damit Mitglied in vierter Generation: Ihr Urgroßvater Dietrich Cordes (die Schreibweise änderte sich seitdem) zählte zu den Mitbegründern. „Es gibt aber noch drei weitere Mitglieder, die Urenkel von Gründungsmitgliedern sind.“

Die Gründung hatte einen ernsten Hintergrund: „Es herrschte Zuckermangel.“ Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gehörte Zucker zu den Lebensmitteln, die nur per Zuteilung erhältlich waren. „Imker bekamen mehr Zucker zugeteilt, weil sie ihn zum Auffüttern der Bienen benötigten“, erläutert Ingrid Kordes. Auch heute sei die Bienenhaltung für die Mitglieder zumeist kein Hobby, sondern Neben- oder Vollerwerb.

Die Gründungsunterlagen des Imkervereins. © Bartels

Von 90 Mitgliedern im Gründungsjahr stieg die Zahl bis Ende 1921 bereits auf 158. Derzeit habe man noch 70 Mitglieder aus der Stadt Sulingen, den Samtgemeinden Siedenburg und Schwaförden sowie aus Teilen der Samtgemeinde Kirchdorf, wovon 54 zusammen 580 Bienenvölker halten. „Pro Jahr haben wir gut fünf Neuimker, das gleicht das Aufgeben der Älteren aus“, stellt die Vorsitzende fest. Es gibt aber weniger Bienenvölker. Hatten die Gründungsmitglieder noch im Schnitt zehn bis 20 Bienenvölker, die sie in Körben hielten, sind es heute zwar bei den älteren Vereinsmitgliedern zwischen 25 und 100 – „die neuen Imker sehen das aber mehr als Hobby und haben nur fünf Völker, damit geht die Bestäubungsleistung massiv zurück.“

Eine einfache Methode zum Geldverdienen ist die Imkerei nicht: „Wer davon leben will, muss etwa 1 000 Völker halten“, weiß Ingrid Kordes. Sie habe 20, da decke der Verkauf des Honigs gerade die Kosten für deren Pflege, die Instandhaltung der Beuten genannten Bienenkästen und notwendige Anschaffungen. „Bis ich das Glas dem Kunden in die Hand drücke, habe ich den Honig schon 50 Mal in der Hand gehabt.“ Eigentlich habe sie selbst nichts mit der Imkerei zu tun haben wollen, denn „ich habe von klein auf gesehen, was das für eine Knüppelarbeit ist.“ Dass es anders kam, liegt an den Bienen: Weil ihr Vater Heinrich Kordes 2016 zur Zeit der Rapsblüte erkrankt war, habe sie sich in Vertretung um seine Völker gekümmert. „Da habe ich erstmals ein Bienenvolk aufgemacht, und der tolle Duft, der aus der Beute aufstieg, hat mich gefesselt.“ Zum Geburtstag habe ihr Vater ihr dann zwei Völker geschenkt. „Die Imkerei ist eine große Leidenschaft, die man entwickelt, und wenn ein Volk eingeht, lässt man auch mal Tränen“, sagt Ingrid Kordes. „Diese Leidenschaft versuchen wir im Verein weiterzugeben.“

Munter krabbeln die Bienen auf den Waben. © Bartels

Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist der Lehrbienenstand, den der Kreisimkerverein seit 2018 auf dem Gelände des Ritterguts Lüning in Sulingen betreibt. Neuimker lernen hier im Rahmen ihrer Ausbildung den Umgang mit Bienenvölkern und den Beuten; die entsprechenden Bienenstöcke stellen Ingrid und Heinrich Kordes bereit.

Ein eigener Garten ist für Neueinsteiger nicht nötig, versichert die Vorsitzende. „Die meisten Imker haben ihre Völker, immer in Absprache mit den Eigentümern, in Feld und Flur stehen.“ Wichtig ist, dass die sogenannte Tracht, das Blütenangebot mit Nektar, in der Nähe ist. Der Grund dafür: „Bienen sind richtig faul! Sie sind ,trachttreu‘, nehmen also die Tracht, die am dichtesten dran ist und ernten sie so lange ab, bis kein Nektar mehr da ist. Das ,fleißige Bienchen‘ ist ein Irrglaube“, sagt Ingrid Kordes lachend. Besonders zur Raps- oder Lindenblüte stellen viele Imker ihre Völker in der Nähe auf, und oft werden sie auch von Landwirten angefordert: „Beim Raps steigt der Ertrag mit Bienenbestäubung nachweislich um 70 Prozent.“

Für Interessierte bietet der Kreisimkerverein eine eigene „Jungimkerschule“, die Termine der Kurse sowie die Kursinhalte finden sich im Internet. Daneben gehören auch Paten unverzichtbar zur umfassenden Ausbildung, wofür sich Imker aus dem ganzen Landkreis zur Verfügung stellen. „Ohne Paten ist die Ausbildung nicht zu schaffen“, stellt Ingrid Kordes klar, „so viele Videos kann Youtube gar nicht bieten, um das Wissen rüberzubringen.“ Wenigstens fünf Jahre bräuchten Einsteiger, „um ein Gefühl für Bienen zu bekommen – jede Saison ist anders.“

Eine Fülle an Informationen rund um Bienen, Imkerei und Umweltschutz bietet der Verein mit seinem Programm für den 20. Mai: Ab 14 Uhr geöffnet ist am Lehrbienenstand auf dem Gelände des Ritterguts eine Ausstellung zur Imkerei vor 100 Jahren. Dazu bereiten die Veranstalter unter anderem einen Schaubienenkasten vor, um die Insekten beobachten zu können, es gibt ein „Bienenroulette“ sowie Kaffee und Kuchen. Zuvor beginnt für geladene Gäste um 11 Uhr im Rittergut der Festakt mit der Ehrung langjähriger Mitglieder. Im Anschluss wird der „Bienenpapst“ Guido Eich – Imkermeister, Diplom-Biologe und Bienenzuchtberater am LAVES Institut für Bienenkunde in Celle – einen Fachvortrag halten und einen Workshop geben zu den Themen Königinvermehrung und Selektion von Zuchtmaterial.