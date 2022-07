Bestrickendes unterm Walnussbaum des Sulinger Cafés am Stadtsee

Von: Harald Bartels

Unter dem Walnussbaum: Dörte Knake, Inhaberin des Cafés am Stadtsee (links, mit Enkelin Jenna) und Regina Hoier freuen sich auf die Besucher des Wollefestes. © Bartels

Sulingen – Unter dem Motto „Sulingen trifft Wolle“ locken am Samstag, 30. Juli, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 31. Juli, von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Aussteller mit diversen Angeboten Besucher zum sechsten „Wollefest“ beim Sulinger Café am Stadtsee.

Insgesamt 35 Anbieter aus ganz Deutschland hat Organisatorin Regina Hoier „zusammengetragen“. Sie zeigen „alles, was es an Wolle gibt“: Neben Schafswolle ist solche von Ziegen, Kamelen, Yaks, Lamas und Alpakas zu finden, aber auch pflanzliche Alternativen oder Wolle aus recyceltem Kunststoff. Die Auswahl umfasst ein breites Spektrum von Rohwolle über Stränge zum Selberspinnen bis hin zu fertiger Wolle, darunter auch rein mit Pflanzen gefärbte Produkte, erläutert Regina Hoier. Ergänzt wird das durch eine Bandbreite an Zubehör, ob zum Stricken, Häkeln oder für andere Verwendungen von Wolle.

Unter dem Walnussbaum im Garten des Cafés, dem beliebten Treffpunkt beim Wollefest, präsentieren wieder drei Designerinnen ihre Kreationen. Eine von ihnen, Häkeldesignerin Tanja Osswald, bietet im Rahmen der Veranstaltung einen Workshop an, bei dem es noch freie Plätze gibt. Anmelden können sich Interessierte über die Internetseite des Wollefestes (www.trifftwolle.de).

Soger ein Livestream ist geplant

Für Musik im Garten sorgt erneut Harfenistin Gertraude Büttner, und entspannen können sich Besucher zudem beim Streicheln von Alpakas. Das Café sowie die Strandbar „21 degrees“ bieten Speisen und Getränke. Kostenpflichtige Parkplätze stehen direkt am Café zur Verfügung, daneben gibt es weitere Parkmöglichkeiten an den umliegenden Straßen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind zu finden auf der Homepage sowie bei Facebook, Instagram und Ravelry, einem sozialen Netzwerk speziell für Handarbeitsbegeisterte. Zusätzlich soll es auf Telegram einen Livestream vom Wollefest geben, kündigt Hoier an.

Die Vorbereitungen seien nicht einfach gewesen, stellt Regina Hoier fest. Manche Aussteller hätten sich bereits 2019 für das nächste Wollefest angemeldet, manche seien kurzfristig wieder ausgefallen, und tatsächlich habe sie nur etwa zwei Monate Zeit für die Vorbereitungen gehabt.