Bestand der Schulbücherei am Deepenpool wächst

Verein „Initiative Sulingen hilft Kindern“ unterstützt die Grundschule als Bücherpate

+ Mit einigen der gespendeten Bücher: Philipp Leymann, Swetlana Behlke, Ann-Christin Block, Heiko Reese (stehend, von links) und Grundschulkinder. Foto: S. Wendt

Sulingen – Am alten Standort der Grundschule Sulingen an der Schmelingstraße befand sich gleich nebenan die Stadtbücherei – Grund dafür, warum die Grundschule selbst keine Schulbücherei hatte. Am neuen Standort nun ist Platz für eine große Schulbücherei. Und hier könnte noch sehr viel mehr Lesestoff geliefert werden.