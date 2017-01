FGZ-Koordinatorin Monika Jahnke kündigt Info-Veranstaltungen an

„Beständigkeit – und Neues“

Sulingen - Was bringt das Jahr 2017 im Familiengesundheitszentrum Sulinger Land? „Es birgt Beständigkeit – und auch Neues“, verrät Monika Jahnke, Koordinatorin der Einrichtung an der Bassumer Straße in Sulingen. Sie gibt einen Einblick in den Terminkalender, in dem sich bereits eine Reihe von Veranstaltungen finden.

Eine Neuauflage des Kursus „Erste Hilfe am Kind“, geleitet von Barbara Dylla vom DRK-Kreisverband Diepholz, ist für den 22. April geplant. „Erzieher und Tagespflegepersonen sind verpflichtet, einen solchen Kursus zu besuchen. Er richtet sich aber auch an Eltern von Kindern im Säuglingsalter bis zur Pubertät. Und Großeltern“, ergänzt Monika Jahnke, „beim letzten Mal hat eine Oma teilgenommen, um sich sicherer zu fühlen, wenn sie auf ihr Enkelkind aufpasst.“

Bereits für den 17. Februar ist eine PäPKi-Fortbildung im FGZ vorgesehen. „PäPKi-Schnupperstunden, bei denen Eltern ihre Kinder vorstellen und erfahren können, wie diese von der Entwicklungs- und Lerntherapie profitieren können, bieten Inka Krüger und ihre Tochter Monique Epp sowie Liane Lütkebohle ja abwechselnd an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr hier an. Die Fortbildung, die Inka Krüger leitet, vermittelt Hintergrundwissen, richtet sich an Eltern, Erzieher und alle Interessierten, die mehr über die ,Pädagogische Praxis für Kindesentwicklung‘ erfahren wollen.“

Auch in diesem Jahr wird Ulrike Schafmeyer im FGZ zwei Kurse in Progressiver Muskelentspannung nach Jacobsen anbieten – der erste beginnt nach den Osterferien, am Freitag, 21. April, der zweite nach den Herbstferien.

„Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Fakten“

Auf große Resonanz stieß im vergangenen Jahr der Informationsabend über den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen – und ab wann daraus Mediensucht wird. „Ich fand klasse, dass auch Kinder und Jugendliche selbst teilnahmen. Sie waren ganz baff, dass sie eigentlich nur eine Stunde am Tag vor dem Fernseher oder im Internet verbringen sollten...“ Christian Caselitz von der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werkes in Diepholz und Sulingen wird das Thema erneut beleuchten, am Donnerstag, 4. Mai. „Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Fakten“, versichert Monika Jahnke.

Einen Informationsabend „Rund um die Geburt“ gibt es am Mittwoch, 10. Mai, kündigt die Koordinatorin an: „Es geht um Entscheidungshilfen für werdende Eltern, ob ihr Kind zu Hause, in einem Geburtshaus oder in einer Klinik – und wenn in einer Klinik, in welcher – zur Welt kommen soll.“ Monika Jahnke würde sich freuen, wenn auch Gynäkologen und Hebammen sich einfinden, „die sich informieren und im Anschluss einen kleinen fachlichen Austausch pflegen möchten.“

Zum „Familientag“ wird für Sonntag, 6. August in die Einrichtung eingeladen. Schon jetzt steht ein Programmpunkt fest: „Der Zirkus Barbarella gibt eine Vorstellung – und dann können Kinder sich selbst als Artisten versuchen.“

Nähere Informationen zu den Angeboten gibt es im Familiengesundheitszentrum Sulinger Land (Tel. 0 42 71 /88 17) und auf dessen Homepage.

