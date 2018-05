Ein besonderer Ort

Sulingen: „Taff“ und Verein „Blau Wahl“ in Sulingen feiern Jahresfest

+ Offizielle Eröffnung: Das Taff-Team um Leiter Karsten Wenisch (5. v.r.) und Marlies Beich (r.) ist auf 23 angewachsen. - Fotos: S. Wendt

Sulingen - „Die beiden sind schon gut“, sagt die Besucherin. Man kann ihr nur beipflichten: Uli Preuss und Rainer Wölk an der Gitarre – einfach 'ne Wucht. Das Sozialpsychiatrische Tageszentrum „Taff“ und der Verein Blau Wahl hatten am Freitag Nachmittag zum siebten Mal zum Jahresfest an die Nienburger Straße 9c eingeladen.