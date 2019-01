Berufsbildungszentrum wirbt für Vollzeitklassen

Der Neubau des Berufbildungszentrums an der Sulinger Bogenstraße ist am 6. Februar Veranstaltungsort des Informationsabends.

Sulingen - Schulleitung und Lehrerkollegium des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup planen für Mittwoch, 6. Februar, am Schulstandort Sulingen einen Informationsabend zu den einzelnen Vollzeitangeboten an den Schulstandorten Sulingen und Diepholz. Beginn ist um 18.30 Uhr im neuen Schulgebäude an der Bogenstraße.

„Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, die derzeit die achten und neunten Klassen der Förder- und Hauptschulen besuchen sowie an ihre Erziehungsberechtigten“, sagt Verwaltungsleiter Ulrich Woydt. Genauso seien Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien willkommen, „denen sich in einer Sprachförderklasse unter anderem die Möglichkeit bietet, die deutsche Sprache in Schrift und Wort zu erlernen.“

Das Berufsbildungszentrum biete ein breitgefächertes Vollzeit-Bildungsangebot in den Bereichen Hauswirtschaft und Pflege, Agrarwirtschaft, Metalltechnik sowie Wirtschaft und Gastronomie. Woydt nennt exemplarisch die Berufsfachschulen, an denen eine berufliche Grundbildung für entsprechend anerkannte Ausbildungsberufe einschließlich einer fachlichen und allgemeinen Bildung vermittelt werden. „Die Eingangsvoraussetzung für den Besuch einer Berufsfachschule bilden der Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss“, erklärt der Verwaltungsleiter. Das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und die Berufseinstiegsklassen (BEK) könnten auch ohne Eingangsvoraussetzungen besucht werden. Ihr Besuch würde nicht selten in den einer Berufseinstiegsklasse, in ein Berufsausbildungsverhältnis oder ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis münden.

Die Berufseinstiegsklassen werden am Berufsbildungszentrum mit den Schwerpunkten Hauswirtschaft und Pflege sowie Metalltechnik angeboten. Woydt: „Hierbei handelt es sich um einen neu konzipierten Bildungsgang mit dem Ziel der Verbesserung der Ausbildungsreife und der Möglichkeit, den Hauptschulabschluss zu verbessern beziehungsweise nachträglich zu erwerben.“ Die theoretischen Inhalte werden durch ein vierwöchiges Fachpraktikum ergänzt bzw. vertieft.