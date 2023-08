Fieser Bösewicht auf dem „Reload“, aber der „Joker“ ist im echten Leben ein Mann mit einem stinknormalen Beruf

Von: Carsten Sander

Ein Bösewicht in Filmen, ein Hingucker auf dem „Reload“: der „Joker“ alias Stefan aus Münster. © Sander

Er ist Stammgast auf dem Reload-Festival, kommt immer wieder nach Sulingen. Und das ist auch gut so. Denn der „Joker“ ist schon so etwas wie eine kleine Attraktion für sich geworden. Der Mann, der unter dem Kostüm steckt, heißt Stefan und übt im wahren Leben einen Beruf aus, auf den man ganz sicher nicht sofort kommt, wenn man ihn als „Joker“ vor sich stehen sieht.

Sulingen - Der Mann zieht Blicke an. Garantiert! Grün-gelbe Zauselhaare, lilafarbener Anzug, knallgrüne Weste, weißes Gesicht, schwarzumrandete Augen und dazu ein Mund, der aussieht wie im Schleudergang mit Lippenstift bemalt – so streift er über das Gelände des Reload-Festivals. Er ist der „Joker“, eine gar nicht so schlechte Kopie jener fiesen Filmfigur, die Jack Nicholson und Heath Ledger so gruselig-genial darzustellen wussten. Aber der „Joker“ auf dem Reload hat mit Hollywood nichts am Hut. Er kommt aus Münster, heißt Stefan und möchte seinen Nachnamen nicht nennen. Wohl aber seinen Beruf: Steuerfachgehilfe und Bilanzbuchhalter ist er. Was man ehrlich gesagt gar nicht glauben möchte, wenn er in seinem Kostüm auftritt und so sehr nach Bösewicht aussieht.

Eine klitzekleine Persönlichkeitsspaltung sei da nicht auszuschließen, sagt Stefan alias „Der Joker“, über sich selbst und lacht dabei: „Dass ich ein bisschen gestört bin, sieht man ja.“ Okay, ein kleiner Spleen ist tatsächlich nicht zu leugnen, aber Stefan liebt es, der „Joker“ zu sein. Seit sechs Jahren schon ist er verkleidet auf dem „Reload“ unterwegs. Mittlerweile sogar mit einem selbst zusammengebastelten Segway mit Stuhl und Sonnenschirm. „Ein tolles Ding. Das zieht dich locker über den Acker“, meint Stefan und weiß natürlich: So fällt er noch mehr auf.

Genau darum geht’s – ums Auffallen und ums Neue-Kontakte-Finden. „Man lernt Leute kennen. Von dem einen zum nächsten. Deswegen ja überhaupt die ganze Bekleidungsidee“, erklärt der 38-Jährige, der es genießt, auf diesem Wege auch ein bisschen „Promi“ sein zu können: „Du lernst auch Leute kennen, denen du sonst aus dem Weg gehen würdest. Schwer tätowiert, gefährlich aussehend, aber dann merkst du: Es sind die liebsten Menschen der Welt.“

Vom echten „Joker“ – also dem aus den Filmen - lässt sich das nicht behaupten. Stefan hat aber nur das Aussehen übernommen, nicht den Charakter. Er ist als beliebtes Fotomotiv unterwegs, Selfies mit ihm gehören auf dem „Reload“ dazu. Die Idee dazu hat sich über Jahre entwickelt. Erst mit anderen Outfits, dann als „Joker“. Und der habe eingeschlagen „wie eine Bombe. Die Leute feiern einfach den Joker“, sagt der Ohne-Nachnamen-Stefan.

Gutes Beispiel: das jüngste „Reload“. Der „Joker“ trieb sich dort auch im Vip-Bereich herum, weil ihn Julia, die zwei Tickets bei einem Gewinnspiel abgestaubt hatte, dazu eingeladen hatte. Via Instagram und ohne sich zuvor gekannt zu haben. Was tatsächlich zeigt: Der „Joker“ zu sein, schafft Freunde.

Möglicherweise bringt es auch irgendwann Geld. Bislang spielt Stefan seine Rolle rein aus Spaß. Doch vermehrt kommen über sein Insta-Profil „Festivaljoker“ Anfragen rein, ob er nicht hier oder dort hinkommen könne. Auch das Highflames-Festival aus Maasen hatte nachgehakt. „Es entwickelt sich eben immer weiter. Damit rechnest du nicht. Aber es ist witzig“, staunt der grünhaarige Steuerfachgehilfe. Allerdings soll es für ihn auch nicht zu weit gehen: „Ich habe ja auch noch ein anderes Leben. Ich spiele den Joker hauptsächlich in Sulingen auf dem Reload, weil das mein Lieblingsfestival ist – und es wird auch immer meine Nummer eins bleiben.“