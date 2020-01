Beklemmende Stille vor dem Schlussapplaus

Thriller-Adaption „Blackout“ zeigt im Sulinger Theater Verletzlichkeit der modernen Welt auf

+ Auch das Bühnenbild für seine Theaterfassung von „Blackout“ entwarf Thomas Tiberius Meikl. Foto: Kropf

Sulingen - Von Gerhard Kropf. Schon beim Eintreten in das Sulinger Theaterfoyer war am Mittwochabend alles anders als sonst: Im Halbdunkel gaben batteriegespeiste Lämpchen das nötige Licht. Das passte zum Theaterstück des Abends: „Blackout“ nach dem 2012 erschienenen Thriller von Marc Elsberg. Er beschreibt darin eindringlich, welche Katastrophen den Menschen drohen, wenn in Europa plötzlich der Strom ausfällt.