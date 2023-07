Beim „Reload“ in Sulingen spielen „twinns“ die Pausenclowns

Mehr als 1 000 bekannte Lieder – von Abba bis Zappa – haben Timo Seggermann (links) und Lars Schneider aus Stuhr-Varrel im Repertoire. © Alexandra Wolff

VON ALEXANDRA WOLFF Sulingen/Stuhr – Sie spielen gerne im kleinen Rahmen, auf Firmenfeiern und persönlichen Festen ohne viel Equipment – aber sie sind auch eine der ersten Bands, die beim Reload Festival in Sulingen zu hören sind. „Da sind wir an dem Donnerstag original und hochoffiziell als Pausenclowns gebucht“, sagt Lars Schneider aus Stuhr, Gitarrist und Sänger der „twinns“. „Das klingt zwar albern – aber genau das sind wir ja eigentlich auch.“ „Quatschköpfe mit Musikinstrumenten sind wir“, bestätigt ihn sein Bandkollege, der Bremer Cajónspieler Timo Seggermann und Schneider fügt sofort hinzu: „Und es kommt auch viel Quatsch zurück.“

Dabei sind sie viel mehr als Pausenclowns. Wer sich in Diskotheken oft genug darüber geärgert hat, dass der DJ trotz mehrerer Bitten einfach nicht das Lieblingslied spielt, sollte sich mal ein Konzert von „twinns“ gönnen. Genau: ein Konzert. Während manche DJs nicht in der Lage sein möchten, das gewünschte Lied aus der Konserve zu locken, suchen Seggermann und Lars genau diese Situation: auf Zuruf Lieder spielen, die selten in vorbereiteten Sets zu finden sind. Dabei meistern sie den Spagat zu bodenständiger Unterhaltung.

Das Duo spielt und singt mit Gitarre und Cajón zweistimmig Evergreens aus der Zeit handgemachter Livemusik und ergänzen dies durch aktuelle Chart-Hits, Schlager und Pop-Rock-Perlen. Dabei greifen sie auf ein Repertoire zurück, das gut 1 000 Songs aus den 50-Ern bis heute umfasst. Seggermann und Schneider sind in den vergangenen 30 Jahren sowohl in persönlichem Rahmen, ohne viel Equipment oder Platzanspruch, als auch auf großen Bühnen aufgetreten – Hauptsache nah an der Zuhörerschaft, immer mit einem Ohr beim Publikum.

Dem Portfolio der „twinns“ sind kaum Grenzen gesteckt – dabei werden die Songs nicht einfach kopiert, betonen sie. Vielmehr solle der „Geist des Songs“ in drei Minuten vermittelt werden, ganz schnörkellos, wie Schneider es ausdrückt. Geht auch nicht anders. Denn welche Band besteht schon aus Gesang, akustischer Gitarre und Cajón?

Und wie bereiten die beiden dann eine Setlist vor? Ganz einfach: gar nicht. „Das ergibt sich meistens sofort nach ein bis zwei Songs. Früher hatten wir uns mal Listen gemacht“, erinnert sich Seggermann. „Lars hatte die akribisch vorbereitet – das hat dann immer zwei Minuten gehalten. Danach haben die Leute schon was reingerufen und wir haben das dann gespielt.“

Schneider und Seggermann nennen dieses Phänomen „Live-Proben“. Es wird also selten im Vorfeld verbissen geübt, beide verlassen sich auf ihre Nahbarkeit, die Resonanz des Publikums und ihr Know-how, um gemeinsam mit allen tolle Stunden zu erleben.

Neben „zweifach vielsaitig“ lautet ihr Motto „Kein Applaus für Scheiße“. Sollte jemand also nicht einverstanden sein mit der Repertoireauswahl, darf er seinen Unmut gerne kundtun. „Schlimmer wär’s, wenn gar keine Reaktion kommt“, gibt Seggermann zu Protokoll. Wobei er ein dezentes Mit-dem-Fuß-Mitwippen bereits als Reaktion durchgehen lässt.

Die Zuhörerschaft weiß es in den allermeisten Fällen durchaus zu schätzen, dass sich Schneider und Seggermann aus dem Stand auch an Evergreens wie „One Moment in Time“ (Whitney Houston), „Sympathy for the Devil“ (Rolling Stones) oder „Paris, einfach nur so zum Spaß“ (Udo Jürgens) herantrauen. Wunsch ist halt Wunsch.

Seggermann bewundert seinen Bandpartner regelrecht dafür, dass sein Kompagnon „eigentlich immer alle Akkorde im Kopf hat und direkt in unsere Stimmlagen transponiert, während er wieder Quatsch erzählt“. Schneider revanchiert sich umgehend mit dem Lob, dass Seggermanns zweite Stimme während des so wichtigen Backbeats auf der Cajón unübertroffen sei.

Freunde sind die beiden schon „seit 100 Jahren“, wie Seggermann eiskalt behauptet. Eigentlich sind sie mehr als Freunde – halt wie Zwillinge. Daher auch der Bandname. „Die Gigs sind gelebte Freundeszeit. Wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und mit gefühlten 50 Prozent in den Abend gehe, gibt Timo eben 150 Prozent“, erklärt Schneider, was Seggermann nur bestätigen kann. „Es bedarf nach den vielen Jahren keiner großen Worte – das geht einfach nur durch Blicke.“

Wie bei echten Zwillingen läuft es nicht immer gnadenlos harmonisch. „Du verspielst dich häufig“, zwinkert Schneider seinem Kollegen zu, worauf dieser schlagfertig erwidert: „Dafür bin ich der bessere Sänger.“

Auf die Frage, ob es auch Lieder gibt, die sie nicht live umsetzen können oder möchten, fällt beiden sofort die Geschichte ein, als sie mehrfach den gebrüllten Wunsch nach einem Dr.-Alban-Song abgelehnt haben. „Und auch AC/DC nimmt man mir nicht ab“, räumt Schneider ein. – „Nein?“ – „Nee.“ – „Ich hab’s dir abgenommen.“ – „Echt?“ – „Ja.“ – „Freund!“

Auftritt beim „Reload“ Die „Twinns“ treten beim Reload Festival in Sulingen (17. bis 19. August) am Donnerstag, 17. August, zwischen 15.01 Uhr und 17.19 Uhr drei Mal auf der „Breakstage“ auf. Tickets für das Festival gibt es online.