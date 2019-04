„Behörden besser vernetzen“

Justizministerin Barbara Havliza besucht Amtsgericht Sulingen

+ Ortstermin: Justizministerin Barbara Havliza (rechts) mit (von links) Petra Albers, Geschäftsleiterin des Amtsgerichtes Sulingen, dem Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann und Kirsten Grabowski, Direktorin des Amtsgerichtes Sulingen. Foto: Schlotmann

Sulingen – Justiz müsse schnell durchgreifen – und stringent. Klare Worte, die Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza am Montag beim Besuch des Amtsgerichtes in Sulingen wählte. Aber: Aufgabe der Gerichte sei genauso, Entwicklungsmöglichkeiten positiv zu begleiten, sagte die CDU-Politikerin. „Dann, wenn es passt.“ Die Ministerin winkt ab: „Das ist alles nichts Neues. Ich räume gerne ein, dass man an der einen oder anderen Schraube noch drehen kann.“