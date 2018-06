SBB-Sommerfest begrüßt 170 Gäste

Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Sulingen

+ © mks Beifall verdiente sich die „Bauchtanz-Truppe“ des Kindergartens Ratz und Rübe: Die angehenden Schulkinder boten unter der Leitung von Erzieherin Nicole Kuhlmann eine Performance. © mks

Sulingen - Die 170 Gäste des Sommerfestes, unter ihnen 40 Bewohner der örtlichen Seniorenheime „Haus am Suletal“ und „Haus am Park“, ließen sich von der guten Laune der „Original Huntetaler“ anstecken: In der Mensa der Delme-Werkstätten wurde geschunkelt und gesungen und einige Besucher wagten sich sogar aufs Tanzparkett.