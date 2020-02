Beats und Punchlines statt Riffs und Growls

Sulingen – Das Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ verlässt wieder einmal das gewohnte Musikrevier: Statt Riffs und Growls, wie sonst üblicherweise bei den Konzertabenden hier zu hören, stehen am Samstag, 29. Februar, Beats und Punchlines auf dem Programm bei „Rap Jam Vol. 2“.

Bereits im Vorjahr veranstalteten Mirko Krause und Raphael Heggemeier die erste Auflage dieses Events, bei dem sie selbst auch unter dem Namen „Norman Gein & Stuck Man“ auftraten. „Sie stammen beide aus Sulingen, waren in der lokalen Musikszene aktiv und haben hier viele Freunde“, sagt Volkhardt „Raspe“ Schumacher aus dem „Jozz“. Mittlerweile lebten beide in Bremen und seien in der Rapszene gut vernetzt. Sie werden auch diesmal wieder mit ihrer Mischung aus „Horror-Core und Battle-Rap“ auf der Bühne stehen. Der Inhalt ihrer Texte bedient sich an schwarzem Humor, der den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen dürfte.

Ebenfalls aus Bremen kommt das Duo „Wort und Totschlag“ („W.U.T.“). Schumacher: „Inspiriert von den 80-Ern, aufgewachsen in den 90-Ern, gereift in den 2000-Ern und zurück im Hier und Jetzt. Schnell, mitreißend, wild und kompromisslos: So lässt sich der Rap der Gruppe am besten beschreiben.“

„ElektroPunkRap aus den Schatten der Städte“ – so ordnet sich das Duo „Meils Above & PKP“ aus Lübeck selbst ein. Die beiden Rapper und Produzenten taten sich vor gut drei Jahren zusammen, „um musikalisch ihrem eigenen Schaffen noch ein paar mehr Farben zu verpassen“, heißt es in ihrer Eigenbeschreibung.

Vervollständigt wird das Line-up von „LPP 143“ aus Kiel. Die Wut auf diese Gesellschaft, schlechten Rap, die Rap-Szene, Autos und alles andere, was nervt, verarbeite er laut Schumacher im Boombap mit wortspielverliebten Texten auf Hoch- und manchmal auch Plattdeutsch.

Das Programm an diesem Abend unterscheidet sich deutlich von der sonst eher metallastigen Ausrichtung der Konzertveranstaltungen. Für Schumacher ist das jedoch unproblematisch: Rap spreche schon ein spezielles, meist jüngeres, Publikum an. Aber: „Die ,Jozz‘-Konzerte haben treue Stammgäste, die sind sehr aufgeschlossen und können auch diesen Stil feiern.“

Das Konzert am Samstag beginnt schon um 19.45 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.