Bauzäune, Container und mehr im Blick beim Reload Festival

Von: Harald Bartels

Den Aufbau der Bühne bespricht Malik Tharia (links) mit den Fachleuten. © Bartels

Sulingen – Einen offiziellen Titel in der Crew des Reload Festivals in Sulingen? Nein, den brauche er nicht, sagt Malik Tharia: „Ich bin der, der den ganzen Bums organisiert.“

Fraglos ist der Bauingenieur derjenige, der die Zahlen im Blick hat, was die Infrastruktur angeht, und das bereits seit einigen Jahren. Gemeinsam mit Lutz Kordes sei er bereits seit zwei Wochen auf dem Gelände tätig: „Wir kommen mit den Vermessern und gehen, wenn die letzte Palette nach dem Festival abgeräumt ist.“

Viele Zahlen hat er ohne Zögern parat. Etwa: Rund 400 Aluminium-Panels werden auf dem Boden verlegt, um auf viel genutzten Strecken eine rutschfeste Unterlage zu haben. „Die werden sonst auf Baustellen für Windkraftanlagen als Bodenbelag verlegt“, weiß der Fachmann. Im Einsatz sind dafür unter anderem fünf Gabelstapler, sechs „Gatoren“ genannte Transportfahrzeuge und fünf Golfcarts.

Organisation ist eine Herausforderung

Dabei kann das „Reload“ auf die Unterstützung verschiedener lokaler Unternehmen bauen: Von Sielke Arbeitsbühnen würden der Veranstaltung kostenfrei eine Arbeitsbühne, drei Scherenbühnen und ein Teleskop-Roto-Stapler zur Verfügung gestellt, Raven Landtechnik stelle einen Traktor bereit, und die umliegenden Landwirte sorgten für Güllefässer für Wasser, denn angesichts der Trockenheit würden die Hauptwege regelmäßig befeuchtet, wegen des Staubs. Ebenfalls beteiligt sei das Autohaus Anders, von dem die Shuttlefahrzeuge stammen, und Mitarbeiter der ETW aus Freistatt seien einen Tag lang damit beschäftigt, die drei Kilometer an Lichterketten auf dem Gelände anzubringen. „Und im Aufbau verbrauchen wir noch 100 Kilogramm Süßigkeiten“, lacht Malik Tharia.

Schon bei den Vorbereitungen habe man vor Herausforderungen gestanden: „Man merkt, dass nicht mehr alles so verfügbar ist.“ Schwierig sei etwa gewesen, die 35 Container zu bekommen, die als Büros und Lagerräume genutzt werden. Duschmobile seien gar nicht zu bekommen gewesen; aber der Lieferant, mit dem man seit Jahren zusammenarbeite, habe sich „richtig ins Zeug gelegt“ und eigens für das „Reload“ ein neues Badmobil angeschafft. „Ich bin froh über jede Sache, die hier ankommt“, sagt Tharia, während im Hintergrund die großen Generatoren für die Stromversorgung entladen werden. Eng werde es auch an anderer Stelle. So sei die Spedition Schröder-Wortmann eingesprungen und habe die Bühne nach Sulingen gebracht: Das 36 mal 14 Meter große Bauwerk mit einer reinen Spielfläche von 21 mal zwölf Metern sei immerhin auf sechs Aufliegern transportiert worden. Eine weitere Herausforderung sei das Fachpersonal: Für den Aufbau der Bühne, der am Dienstag begann, habe er Mitarbeiter seiner eigenen Firma Ste-Ba Gerüstbau aus Weyhe eingebunden.

Bereits seit Anfang der Woche wacht „Reload“-Maskottchen „Leonidas“ über das Gelände. © Bartels

Von den Bands werde er kaum etwas mitbekommen, schätzt Tharia. „Ich mache das nicht wegen der Musik, sondern weil es gut für Sulingen ist.“

Die Infrastruktur des Reload Festivals 2022 in Zahlen: Insgesamt 14 Kilometer Bauzaun umschließen das Gelände und gliedern die einzelnen Bereiche. Für die Beleuchtung sorgen 20 mobile Lichtmasten, jeweils mit eigenem Generator. Im Boden verlegt sind vier Kilometer Trinkwasserleitung, und zehn Kilometer an Kabeln versorgen die Nutzer mit Strom. Für die menschlichen Bedürfnisse von Bands, Helfern und Besuchern stehen 160 mobile Toiletten bereit, dazu für Rollstuhlfahrer vier mobile und zwei wassergespülte Toiletten. Nicht fehlen dürfen 100 mobile Urinale und 25 „laufende Meter“ Urinalrinne.