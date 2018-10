„Bauwille ist ungebrochen“

Stadt will an der Diepholzer Straße Wohnungsbau ermöglichen

Sulingen - „Der Wunsch und der Wille, in Sulingen zu bauen, ist ungebrochen“, sagt Bürgermeister Dirk Rauschkolb, „was uns natürlich freut.“ Aber Baugrund für den Wohnungsbau im Mittelzentrum ist inzwischen knapp. Der Rat der Stadt will nachbessern und schob jetzt mit dem Aufstellungsbeschluss die Änderung des bisherigen Bebauungsplanes 53 „Gewerbegebiet Diepholzer Straße“ an.