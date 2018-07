Baustelle „Am Deepenpool“: „Grundschule am eigenen Ort ist etwas Besonderes“

Sulingen - „Ja, wir sind zu 100 Prozent im Zeitplan.“ Michael Manowski und Malik Tharia müssen nicht überlegen. Die Arbeiten am Neubau der Grundschule Sulingen an der Straße „Am Deepenpool“ schreiten voran. Stahlbeton- und Maurermeister Manowski ist Mit-Geschäftsführer der Gerdes und Landwehr Bau, Bauingenieur Tharia Mitarbeiter der „casa-Baubetreuungsgesellschaft“. Tagtäglich gehen die beiden Bauleiter auf der Baustelle ein und aus.

Die Sohlplatte ist gesetzt. Die Maurerarbeiten haben begonnen. Stützen warten in einem der zukünftigen Klassenflügel, die Decke des Erdgeschosses aufnehmen zu können. Malik Thalia: „Die Außenwände sind massiv, also aus Klarsandstein, und die Wände zu den Fluren. Ansonsten arbeiten wir im Trockenbau.“

Im Altbestand läuft der Innenausbau des zukünftigen Verwaltungstraktes. „Die Wände sind gestellt, einseitig beplankt“, erklärt Malik Tharia. „Die Firma Heitmann kümmert sich um Heizung und Sanitär.“ Aktuell seien täglich nahezu 40 bis 50 Handwerker auf der Baustelle unterwegs. „Hier ist Bewegung drin.“

Was nicht nur für die Baustelle selbst gelte. Der ein oder andere Passant macht am Bauzaun halt, erkundigt sich über den Baufortschritt und die Detailplanungen. „Vor allem Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten am Promenadenweg bringen“, erklärt Tharia.

Es sei etwas Besonderes, eine Grundschule am eigenen Ort zu bauen, sagt Malik Thalia. Michael Manowski nickt. „Das macht Spaß.“ Er kennt das Gelände wie wenige. Ende der 70-Er besuchte der Handwerksmeister die Realschule als Schüler. Anfang der 90-Er wirkte er am Bau der Sporthalle und am Erweiterungsbau der Realschule mit, der bis zum Umzug der Schule an die Edenstraße die Fachräume beherbergte. Sporthalle und Realschul-Erweiterungsbau bleiben dem Stadtbild erhalten. Sie sind in das Raumprogramm der zukünftigen Grundschule mit integriert.

+ Die derzeitigen Temperaturen machen auch den Mitarbeitern der am Bau beteiligten Firmen zu schaffen.

Der Umzug der Schule von der Schmelingstraße an die Straße „Am Deepenpool“ soll zu Beginn des Schuljahres 2019 / 2020 abgeschlossen sein. Die „casa“ will der Stadt den Neubau zu einem Preis von 9,6 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Mitte Januar hatten die Arbeiten an der Straße „Am Deepenpool“ begonnen. Die Pläne des Neu- und Erweiterungsbaus stammen aus der Feder der Mitarbeiter des Sulinger Architektenbüros Landwehr und Partner.

Den Neubau des zukünftigen Klassenhauses hatte Architekt Bernd Lange bei der Vorhaben-Vorstellung mit einem Stern verglichen. Bei der Draufsicht werden die fünf Klassentrakte in der Form eines Zahnkranzes angeordnet; wobei die Mitarbeiter des Architektenbüros in jedem der fünf zweigeschossigen „Zähne“ vier Unterrichtsräume unterbringen; jeweils zwei verbunden durch einen Gruppenraum.

Im Zentrum des zukünftigen Klassenhauses ist ein kreisförmigen Innenhof vorgesehen, der über die Flure erschlossen wird und dem Schulkindergarten als Freifläche dienen wird. Die Verbindung von Alt- und Neubau sieht Bernd Lange über die Pausenhalle vor, die im Obergeschoss eine Bibliothek beherbergt und der Schule als Veranstaltungsraum dient.

Insgesamt hat die Grundschule mit Übernahme der neuen Räume Zugriff auf eine Gesamtfläche von 5 294 Quadratmetern Nutzfläche. - oti