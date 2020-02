Baulandumsatz im Südkreis um 72 Prozent gestiegen

Sulingen – Rekordwerte vermeldet der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden (GAG) nun für das Bauland im südlichen Landkreis Diepholz sowohl beim Umsatz als auch bei der umgesetzten Fläche.

Insgesamt 68 Hektar Bauland wechselten hier im Vorjahr den Eigentümer nach 52 Hektar im Jahr 2018. Beim Umsatz stieg die Summe gar um 72 Prozent, von 12 auf 20,7 Millionen Euro. Die Zahl der Kaufverträge stieg ebenfalls von 235 auf 317 Fälle.

„Der Trend ist im Südkreis wie im Nordkreis, nur auf niedrigerem Niveau“, sagt GAG-Vorsitzender Gerd Ruzyzka-Schwob. Den größten Sprung bei Vertragszahl, Umsatz und Fläche gab es im Bereich der Sonderbauflächen, und da vor allem bedingt durch drei Projekte – zwei Einkaufsmärkte in Diepholz und Barnstorf sowie den Ferienpark am Dümmer.

Die Nachfrage nach Bauland für Eigenheime sei in allen Orten vorhanden, allerdings könne sie nicht überall auch befriedigt werden, so Ruzyzka-Schwob. In Sulingen habe es so nur sieben Käufe gegeben, in Diepholz sei wegen der neuen Baugebiete die Zahl der Verträge von 22 auf 54 gestiegen, und in Barnstorf sei sie von 23 auf neun gesunken.

Der mittlere Preis für Wohnbauland stieg im Südkreis von 48 auf 54 Euro je Quadratmeter. Allerdings hat der laut Holger Könemann, Teamleiter Wertermittlung und Bodenordnung der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), wenig Aussagekraft: „Eine Gemeinde mit diesem Preis gibt es eigentlich nicht, sondern die Richtwerte sind je nach Lage sehr unterschiedlich.“ So reicht die Spanne von zwölf Euro pro Quadratmeter in Freistatt bis zu 160 Euro pro Quadratmeter im neuen Baugebiet „An der Grawiede“ in Diepholz. In Barnstorf fiel der mittlere Preis inklusive Erschließungskosten von 70 auf 49 Euro pro Quadratmeter: In Barnstorf sei ein Baugebiet voll, und ein neues mit weniger Bauplätzen und zu einem niedrigeren Preis sei in Eydelstedt erschlossen worden.

Gerade in den kleineren Orten habe man nun die Richtwerte angepasst. In den größeren Orten sei der Index gleichbleibend auf hohem Niveau mit nur partiellen Änderungen; größere Anstiege gab es in Lemförde in den Bürgerwiesen mit plus acht Euro und in Rehden in der Schulstraße mit plus vier Euro.

Insgesamt habe man seit 2010 einen Anstieg von rund 55 Prozent, so Ruzyzka-Schwob, aber das liege im Landesdurchschnitt von 50 bis 60 Prozent Anstieg. Ein Grund dafür seien höheren Kosten bei der Erschließung, und das schlage auf die Preise durch. Das gelte auch für Bauland für den Bau von Mehrfamilienhäusern, wobei hier das Preisniveau höher liege.

Überwiegend stabil sind die Preise bei Gewerbebauland, „weil die Kommunen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten subventionieren.“ Die einzige Ausnahme sei Sulingen, wo der Richtwert von 16 auf 20 Euro stieg, vor allem aufgrund des neuen Gewerbegebietes „Vorwerker Heide“.

Die Bodenrichtwerte sind voraussichtlich ab Mitte Februar im Internet abrufbar, telefonische oder persönliche Auskünfte zu einzelnen Werten können aber bereits jetzt erteilt werden. hab