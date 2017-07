Bauarbeiten auf B 214 bei Sulingen beginnen

Abschluss voraussichtlich Ende September

Sulingen - Autofahrer müssen sich auf der B 214 im Bereich Sulingen in den kommenden Wochen auf Behinderungen einstellen. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mitteilt, beginnen am Montag, 17. Juli, im Zuge der Bundesstraße Bauarbeiten.