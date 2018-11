Batterie explodiert – Feuerwehr rückt an

Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen beim Einsatz in der Nacht zu Montag am Kaufhaus Ranck.

Sulingen - Die Mitarbeiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Diepholz scheuchten in der Nacht zu gestern die Träger der Meldeempfänger der Ortsfeuerwehr Sulingen aus ihren Betten.

„Gemeldet wurde eine unklare Explosion in der Nähe der Nienburger Straße“, erklärte Marcus Martz, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sulingen am Montagmittag. In einem Trafogebäude am Kaufhaus Ranck war demnach eine Batterie explodiert.

20 Feuerwehrleute rückten zum Einsatzort aus, konnten vor Ort kein Feuer feststellen. Nach der Kontrolle der Einsatzstelle rückten die Feuerwehrleute wieder ab.

Einsatzleiter war der stellvertretende Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sulingen, Christian Brünjes. Vor Ort waren auch Mitarbeiter des Energieversorgers sowie Beamte des Polizeikommissariates in Sulingen.

Die Energieversorgung des Kaufhauses stellte das Energieunternehmen vorübergehend über ein Stromaggregat sicher.