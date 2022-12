„Barrieren abbauen“ in den Sulinger Bädern

Lifter

+ © Bartels Mit dem neuen Lifter wird Sabine Pamin von Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner (rechts) ins Wasser gelassen, begleitet von (von links) Bürgermeister Patrick Bade, Hans-Jürgen Levin (Förderverein), Pastorin Juliane Worbs und Dieter Degen (Förderverein). © Bartels

Sulingen – Wer bisher im Sulinger Hallenbad ins Wasser wollte, sprang entweder von den Sprungblöcken oder dem Sprungturm ins Becken oder stieg eine Leiter hinab. Nicht alle Badegäste konnten diese Möglichkeiten nutzen – für sie gibt es ab sofort einen weiteren Weg: Per Lifter können sie sich ins Wasser heben lassen.

Das Gerät wurde am Freitag offiziell vorgestellt; im Einsatz war es schon vorher, wie Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner verriet: Eine Familie sei zum Schwimmen im Bad gewesen, man habe, wie gewohnt, die Tochter eigenhändig ins Becken heben wollen. „Wir haben ihnen unseren neuen Lifter angeboten, und sie haben sich sehr darüber gefreut.“

Für die Präsentation stellte sich Sabine Pamin zur Verfügung – gehörte sie doch zu den Menschen, die den Wunsch nach einer solchen Einstiegshilfe an Bürgermeister Patrick Bade herangetragen hatten. Die auf den Rollstuhl angewiesene Sulingerin genoss den Aufenthalt im Becken sichtlich: „So einfach habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Bisher habe sie in Sulingen nicht schwimmen können, obwohl der Aufenthalt im Wasser ihre Schmerzen lindere. Stattdessen sei sie nur ein, zweimal nach Wagenfeld gefahren, was aber auch recht kompliziert sei. Sie wolle nun regelmäßig in Sulingen schwimmen. Das tat sie am Freitag nicht alleine, denn zu ihr ins Becken gesellte sich der Bürgermeister. Patrick Bade löste damit das Versprechen ein, mit ihr zusammen schwimmen zu gehen, sobald der Lifter zur Verfügung steht.

Schon im Wahlkampf sei er mehrfach auf das Thema angesprochen worden, berichtete Bade, zuletzt habe auch die Lindenschule in Sulingen einen entsprechenden Wunsch an ihn herangetragen, damit zwei ihrer Schüler am Schwimmunterricht teilnehmen können. Es wird weitere Nutzer geben, zeigte sich der Bürgermeister sicher: „Der TuS Sulingen mit seinen inklusiven Sportangeboten und die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz haben bereits ihr Interesse bekundet.“

Das neue Hilfsmittel verfügt über einen an einem Arm befestigten Sitz, der mittels Akkubetrieb Badegäste ins Wasser und wieder herausheben kann. Er ist zugelassen für Personen mit einem Körpergewicht bis zu 136 Kilogramm. Das Gerät sei mobil und könne jederzeit rasch an ein Becken gerollt werden, betonte Teiner, außerdem könne man es ebenso im Freizeitbad einsetzen. Eine vorige Anmeldung sei nicht nötig.

Insgesamt mehr als 9 200 Euro habe die Anschaffung gekostet, sagte Patrick Bade. Dazu beigetragen haben der Förderverein Sulinger Bäder mit 3 000 Euro und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sulingen mit 500 Euro. „Den Sponsoren sind wir total dankbar“, hob der Bürgermeister hervor, „ohne die Spenden wäre das in diesem Haushaltsjahr nicht möglich gewesen.“

Solch ein Lifter sei schon länger Thema gewesen, berichtete Dieter Degen, der zusammen mit Hans-Jürgen Levin den Vorstand des Fördervereins vertrat. Als bekannt geworden sei, dass sich die Stadt um die Anschaffung bemühe, habe der Vorstand kurzfristig beschlossen, sich in der genannten Höhe zu beteiligen. Die Kirchengemeinde verfüge ohnehin über eine Kasse für diakonische Ausgaben, sagte Pastorin Juliane Worbs: „Es ist schön, dass wir auf diese Weise dazu beitragen können, Barrieren abzubauen.“