„Band der Mobilität“ an der Kreisstraße 1 in Groß Lessen

Groß Lessen – Genutzt werden kann der Radweg an der Kreisstraße 1 zwischen Groß Lessen und der Groß Lessener Ortschaft Barrien, schon seit einigen Wochen, aber am Montag erfolgte auch die offizielle Freigabe.

Auf 2 250 Meter Länge entstand von Anfang Dezember bis Anfang Mai ein neuer Radweg, überwiegend in Asphaltbauweise, an manchen Stellen, wie vor der Senioreneinrichtung Landhaus Barrien, jedoch in Pflasterbauweise. Die Baukosten betrugen 1 022 600 Euro, wovon 60 Prozent, also 613 600 Euro, gefördert wurden nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Bevor Joachim Hafer als Vorsitzender des Ausschusses für Kreisentwicklung, Umwelt und Bau mit dem symbolischen Durchschneiden eines Bandes die Freigabe vornahm, lobte Landrat Cord Bockhop das Ergebnis der Bauarbeiten: Es sei ein schöner Weg, um eine Verbindung herzustellen. „Bei einem neuen Haus geht man noch Jahre später daran und freut sich, aber bei einer neuen Leitung oder einer neuen Straße glauben alle, das sei normal – das ist es aber nicht“, betonte er, und deswegen mache man mit der Freigabe darauf noch einmal aufmerksam. Dass der Landkreis für die Maßnahme 60 Prozent Förderung bekommen hat, „ist toll, aber es heißt auch, dass wir 40 Prozent selbst zahlen mussten.“ Das sei nur möglich dank der Kreisumlage, die von den Kommunen gezahlt werde. Die Flächen für neue Radwege erhalte der Landkreis zu 90 Prozent von Landwirten, an die der Landrat einen ausdrücklichen Dank richtete: „Wir zahlen Preise für Ackerland, nicht für Bauland.“

Den Dank gab Sulingens Bürgermeister Patrick Bade zurück und lobte die gute Zusammenarbeit sowie die „gute Verwendung der Kreisumlage“. Allerdings: „Jetzt hoffen wir auf den Lückenschluss zur Kreisstraße 2 – da fehlt noch ein Stück“, merkte er an.

Als „neues Band der Mobilität“ pries Mathias Salomé als Sprecher der Landhausgruppe den neuen Radweg und sagte der Einrichtung steigende Besucherzahlen voraus, weil nun mehr Menschen statt mit dem Auto mit dem Fahrrad ihre Angehörigen im Landhaus Barrien besuchen könnten. Auch die Mitarbeiter könnten nun ihren Arbeitsplatz deutlich klimaschonender und sicherer erreichen. Um das zu unterstützen, werde es in Kürze eine „Jobrad“-Initiative hier beginnen, wie es sie schon in anderen Häusern der Landhausgruppe gebe.

Den gewünschten Lückenschluss zur Kreisstraße 2 konnte Bernd Fredrich vom Team Straße und Planfeststellung des Fachdienstes 66 (Umwelt und Straße) der Kreisverwaltung aber noch nicht in Aussicht stellen. Zum Herbst soll ein neues Gutachten über das Ranking der Radwege an den Kreisstraßen abgeschlossen und der Politik vorgestellt werden. Erste Maßnahmen werden dann für 2024 geplant. Bereits beschlossen ist dagegen der Bau eines Radwegs an der Kreisstraße 14 in Maasen; hier laufen die Planungen.