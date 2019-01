Auf der Ballermann-Ranch von Gut Aiderbichl ziehen die ersten Tiere ein

Das Leben ist ein Ponyhof

+ © Husmann Frechdachs Fridolin hat die anstrengende Fahrt gut überstanden. Das freut die Aiderbichler Andre (mit Hut) und Anette Engelhardt sowie Dieter Ehrengruber. © Husmann

Blockwinkel – Ein bisschen Ballermann-Prominenz durfte am Donnerstag beim Einzug der ersten Pferde auf dem niedersächsischen Gnadenhof Gut Aiderbichl in Blockwinkel nicht fehlen. Denn auch wenn André und Anette Engelhardt ihre Ranch im Wert von 1,5 Millionen Euro an Gut Aiderbichl verschenkt haben, so bleibt doch der Name Ballermann-Ranch. Dieser beziehungsweise die Marke Ballermann soll nicht nur den jetzigen, sondern auch den künftigen Bewohnern des Gnadenhofes den Unterhalt sichern. Und so waren nicht nur viele Blockwinkler und Aiderbichler gekommen, sondern auch zwei Prominente, die am Ballermann singen: Schäfer Heinrich und Autohändler Dragan.