Bald Party im historischen Ambiente des Sulinger Ratskellers

Von: Harald Bartels

Auf der Empore des Goldenen Saals mit Blick auf die goldene Spiegelkugel und die Bühne, während im Hintergrund noch letzte kosmetische Arbeiten laufen: Feenja Jürgens und Dominik Cyrkel. © Bartels

Sulingen – Der nächste Schritt bei der Sanierung des ehemaligen Ratskeller-Gebäudes in Sulingen steht kurz vor dem Abschluss: Am Samstag, 12. November, ist der Goldene Saal erstmals Schauplatz einer Veranstaltung unter dem Oberbegriff „Club Night Sulingen“.

Die Idee sei entstanden, „weil es schade ist, wenn solch ein Saal, der ja auch einzigartig ist, komplett ruht“, sagt Feenja Jürgens vom ebenfalls im „Ratskeller“ ansässigen Restaurant „Capo Caccia“. Deswegen sei begonnen worden, den Saal auszuräumen und wieder herzurichten. „Es ist interessant, wieder Leben in die historischen Räume zu bringen.“

Im Sommer habe man gezielt mit den Vorbereitungen begonnen. Eigentümer Dominik Cyrkel und sie hätten beide Interesse an Musik und Party, deswegen sei das Konzept entstanden, hier einen Raum für besondere Events zu schaffen. Die erste Idee sei eine Clubnacht, aber: „Es soll keine Diskothek werden, und es wird auch nicht jeden Monat ein Event geben.“ Grundsätzlich gehe es in Richtung Musik und Tanz, aber weiter sei das Projekt noch nicht ausgearbeitet.

Für die erste Veranstaltung sei als Richtung House, Dance und Black Music gewählt worden, künftig seien auch andere Stile vorstellbar. Später sei auch Livemusik möglich, ergänzt Cyrkel und betont: „Alle sind herzlich willkommen, wir wollen keinen ausschließen.“

Die Clubnacht am 12. November wird musikalisch gestaltet von DJ Chris Packer, bekannt von Radio NRJ Bremen und Festivals wie „Tante Mia“ oder „Ferdinands Feld“, und DJ Chriz N., der bereits bei „Sulingen tanzt!“ im April mitwirkte. Als Light Jockey begleitet „JoBe“ das Event. Einlass ist ab 21.30 Uhr.

Neben der Musik warten auf die Gäste am Abend Pizza sowie Cocktails und andere Getränke. Dafür werden sowohl die Haupttheke im Saal als auch eine Zusatztheke auf der Empore hergerichtet. Tickets sind zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf erhältlich im „Capo Caccia“, in der Gastwirtschaft „Zum Amtsschimmel“ sowie bei Optik und Hörgeräte Evers; eine Abendkasse ist nicht vorgesehen. Der Clubnacht blickt Cyrkel mit Vorfreude und etwas Nervosität entgegen: „Aufgeregt ist man immer, aber das ist normal bei dieser Größenordnung von Fest.“ Aus seiner Erfahrung als Inhaber eines Clubs in Nienburg über mehrere Jahre wisse er: „Wenn die erste Party gelaufen ist, sind die anderen nur noch Formsache.“

Die baulichen Vorbereitungen für die Veranstaltung seien weitgehend abgeschlossen, nur einige Malerarbeiten und andere kosmetische Maßnahmen seien noch zu erledigen. Mit der Dachsanierung Anfang des Jahres sei auch der marode Träger der Saaldecke ausgetauscht worden, die bis dahin mit Bahnschwellen gestützte Außenmauer habe man neu aufgemauert und die Strom- und Heizungsleitungen erneuert. „Die Baumängel waren bekannt, und ich hatte ja einige Jahre der Planung, deswegen hatten wir alle groben Sachen auf dem Schirm.“ Der Saal solle größtenteils so bleiben, wie er ist: „Das ist ja gerade das Spannende, die ganzen Facetten so historisch wie möglich zu erhalten.“ Lediglich einige Details würden angepasst, wie etwa – passend zum Namen Goldener Saal – eine goldene Spiegelkugel an der Decke. Mit Landkreis und Polizei hätten auch bereits Begehungen stattgefunden, die Auflagen ließen sich alle gut erfüllen: Die Zahl der Toiletten müsse noch erhöht werden und die Brüstung der Empore werde den geltenden Bestimmungen angepasst. Den Zugang bietet wieder der separate Eingang von der Lindenstraße her, von dem die Besucher über die große Treppe in den Saal gelangen.

Der Aufwand für das Sanieren des Saals und der angrenzenden Räume lasse sich schwer abgrenzen, aber insgesamt habe dieser Schritt etwa 110 000 Euro gekostet, sagt Cyrkel. Wahrscheinlich Mitte des kommenden Jahres gehe es dann weiter mit der Modernisierung der früheren Fremdenzimmer über dem Restaurant.