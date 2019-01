Am Bahnhof: Mitglieder des Aktionsbündnisses räumen auf

Sulingen - Die Mitglieder des Aktionsbündnisses Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde legten Hand an - und machten jetzt den Weg wieder zugänglich, der das Stellwerkgebäude im nördlichen Teil des Sulinger Bahnhofsgeländes, südlich des Hasseler Feldweges, über die Straße Am Bahnhof erschließt.

Das Aktionsbündnis setzt sich für den Erhalt des Gebäudes ein, „um auf diese Weise an die Bahntradition im Sulinger Raum zu erinnern“, sagt Sprecher Detlev Block (wir berichteten). Die Stadt Sulingen unterstütze laut Detlev Block die Aktivisten, in dem sie den Mitgliedern des Bündnisses nicht nur die Nutzung des Gebäudes, sondern auch die Wegearbeiten genehmigt habe. Letztere seien noch nicht beendet: „Wir wollen, wenn es die Witterung zulässt, den an den Weg angrenzenden Erdwall mit Mutterboden abdecken und dort Anpflanzungen vornehmen.“