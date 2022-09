Bäckermeister aus Südkreis sehen wirtschaftliche Existenz bedroht

Von: Sylvia Wendt

„Wir brauchen Unterstützung“ fordern, von links, Thorsten Korte (Sulingen), Ingo Meyerholz (Neuenkirchen), Frank und Jörg Niemeyer, Bernd Gratzke (Groß Lessen), Hermann Döring, Heike Schmauder (Siedenburg), Claas Teerling, Chris Delekat und Ingo Amelung. © S. Wendt

Sulingen – Noch lachen sie zusammen, noch ist da blankes Entsetzen über wie Hohn klingende Minister-Äußerungen, die gestandene Handwerksmeister schlicht ins Mark treffen: Bäcker aus dem Südkreis kommen am Donnerstag in der Backstube von Hermann Döring in Sulingen zusammen. Sie alle haben da schon ihr Tagwerk verrichtet, ein großer Teil der Brötchen, Brote und Konditorprodukte ist bereits verkauft und gegessen. Es war schon mal mehr, was in der Woche über den Tresen ging, sind sich die Bäckermeister aus Bahrenborstel, Drentwede, Groß Lessen, Neuenkirchen, Siedenburg und Sulingen einig.

Dass alle Preise gestiegen sind, mache sich bei den Kunden bemerkbar, die die frischen Backwaren rationieren. In der Pandemie noch als systemrelevant eingestuft, scheint von der Achtung dem Bäckerhandwerk gegenüber nicht mehr viel geblieben. Auf der Liste derjenigen, die im Falle einer Gas-Rationierung weiter beliefert würden, fehlen die Bäcker. Auch gibt es keine Preisdeckelung, Subventionierung oder irgendeinen Strohhalm, der ihnen gereicht würde – das erzürnt die Handwerksmeister, die seit Jahrzehnten und oft nicht in erster Generation in den Backstuben stehen. Tatsächlich: Obwohl Geschäftsführer, sind sie vollwertige Mitarbeiter, deren Arbeitskraft mitgerechnet wird. „Wir können nicht einfach raus, zu Demonstrationen etwa“, sagt Frank Niemeyer aus Bahrenborstel. Aber Hermann Döring erklärt: „Unsere Situation ist existenzbedrohend.“ Die Aktion „Uns geht das Licht aus. Heute das Licht und morgen der Ofen?“ ließ die Bäcker am Donnerstag die Lichter dimmen. „Weshalb manche gedacht haben, wir hätten geschlossen“, sagt Claas Teerling aus Sulingen.

Der 66-jährige Hermann Döring ist tief enttäuscht: „Unsere Probleme sind in der Politik noch nicht angekommen. Auf keiner Ebene. Betriebe mit Tradition kommen nicht an.“ Ob Kommunalpolitik neben den tradierten Backstuben die Discounter-Backshops platziert oder der Bundeswirtschaftsminister vorschlägt, die wirtschaftliche Tätigkeit einzustellen und später vielleicht die Brötchenproduktion wiederaufzunehmen, wenn die Zeiten besser sind: „Wir haben in der Pandemie Sympathien bekommen, wurden unterstützt durch die Kunden, aber das sehe ich aktuell nicht“, erklärt Ingo Amelung aus Drentwede. Die Kaufkraft ist geschrumpft. Jörg Niemeyer aus Bahrenborstel weiß, dass viele, die sonst jeden Sonntag frische Brötchen gekauft haben, das heute nicht mehr tun. „Die Leute bleiben ja nicht weg aus Boshaftigkeit, sondern weil sie selbst finanzielle Probleme haben“, weiß Chris Delekat aus Affinghausen.

Die Bäckermeister haben dabei nicht nur sich und ihre Backstuben im Blick: „Es geht auch bei uns um die Angestellten, die ebenfalls höhere Kosten bei Sprit, Gas und Strom zu tragen haben.“ Wenn denn Angestellte gefunden werden – auch die Bäcker beklagen, dass echte Arbeit nicht mehr gefragt ist. Der Zentralverband leiste aktive Lobbyarbeit, „aber es kommt gar nichts an“, moniert Döring. Preissteigerungen für das Gas für die Backöfen um das Vielfache, das lasse sich nicht auffangen. Sie haben die Produktpalette reduziert, backen nicht mehr alles an jedem Tag, reduzieren Öffnungszeiten und haben längst alle Schritte auf Einsparoptionen geprüft. Allein: „Wir brauchen Unterstützung, einen finanziellen Rettungsschirm, eine Schuldenbremse – um die Versorgung sicherzustellen.“