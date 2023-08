Babyöl für die Rockstars beim Reload Festival in Sulingen

Von: Harald Bartels

Backstage-Hund „Alice“ bewacht das „Artist Village“ beim Reload in Sulingen. © Tim Vossel

Sulingen – Hündin „Alice“ hat den Besuchern des Reload Festivals in Sulingen gegenüber einen großen Vorteil: Sie darf sich im „Artist Village“ aufhalten, dem sogenannten „Backstage Bereich“, zu dem sonst nur die Bands und die Mitglieder der Crew Zutritt erhalten. Wie es dort aussieht, verrät Calvin Siemers, „Chef-Booker“ und zuständig für das „Artist Village“.

Seit 2007 wirkt er mit an der Organisation des Festivals und ist inzwischen auch Gesellschafter der Veranstaltungsgesellschaft. Reichlich Erfahrungen mit den Wünschen der Bands hat er somit in den Jahren gesammelt.

Was die Bands benötigen – oder zu benötigen glauben – lassen sie den Veranstaltern vorab in einem sogenannten „Rider“ zukommen. Der enthält neben den technischen Anforderungen für den Auftritt eben auch das, was sich die Künstler für ihr Wohlbefinden wünschen. Legendär war in den achtziger Jahren der „Rider“ der Band Van Halen, der die Aufforderung enthielt, eine Schale mit Schokolinsen einer bestimmten Marke bereitzustellen, in der allerdings keine braunen Schokolinsen enthalten sein durften. Wie Sänger David Lee Roth Jahre später in einem Interview verriet, ging es dabei aber nur darum zu testen, wie sorgfältig der „Rider“ gelesen wird.

Mit derartigen Wünschen für aus Containern und Pavillons bestehende „Artist Village“ ist Calvin Siemers bislang aber noch nicht konfrontiert worden: „Man muss wissen: In der Regel sind die Bands monatelang in Bussen unterwegs auf Tournee, und dann brauchen sie einen Raum mit bequemen Sitzgelegenheiten, einen Kühlschrank mit Getränken sowie Snacks. Warme Mahlzeiten bekommen sie am Buffet, wobei wir auf uns bekannte Allergien Rücksicht nehmen.“

Als „sehr kooperativ“ beschreibt er die meisten Bands, mit denen er bisher zu tun hatte. Und deren Wünsche haben sich im Laufe der Jahre auch verändert: „Viele legen Wert auf gesunde, ausgewogene Ernährung.“ Mengen von Alkohol, wie sie früher als typisch galten, werden heute nicht mehr verlangt. „Manche wünschen sich bestimmte Marken, und wenn möglich, besorgen wir das, um ihnen eine Freude zu machen. Das meiste ist aber in gut sortierten Supermärkten zu bekommen.“

Als bisher ungewöhnlichster Wunsch in Erinnerung geblieben ist Calvin Siemers ein ganzer Kanister Babyöl, den eine Band anforderte. Des Rätsels Lösung: „Ein Musiker war für den Auftritt stark mit fettlöslicher Schminke bemalt, der brauchte das zum Abschminken.“ Allerdings werden auch nicht alle Wünsche erfüllt, verrät Calvin Siemers: „Hier und da gab es mal Knatsch, weil Getränke für Tausende von Euro gefordert wurden, aber wir konnten bislang immer einen Weg mit den Bands finden. Und wenn absurde Mengen von bestimmten Speisen auf dem ,Rider‘ stehen, streichen wir die einfach.“

Wie sieht es denn mit der Ausstattung des „Artist Village“ aus? Gibt es tatsächlich Fernseher für alle, ein eigenes Fitnessstudio und einen Pool für die Künstler, wie zu hören war? Fernseher werden tatsächlich häufiger gewünscht von den Bands, bestätigt der Booker, aber ein Versuch im vergangenen Jahr zeigte, dass der Empfang auf dem Gelände nicht gut ist, „und das konnten wir jetzt den Bands auch gut erklären.“ Ein eigenes Fitnessstudio ist nicht nötig, weil sich die Bands entweder ihre Geräte selbst mitbringen oder sie dank einer Kooperation mit dem Sulinger Fitnessstudio „Studio fünf“ vor Ort trainieren können. Und der Pool? „Wir hatten tatsächlich diesmal einen Whirlpool, aber das war mehr ein Gimmick von uns“, erläutert Calvin Siemers. „Wir haben auch schon mal eine Tischtennisplatte oder einen Tischkicker aufgestellt, denn für die Bands besteht der Großteil des Tages aus Warten auf ihren Auftritt.“

Nach seiner Erfahrung spielt für die Künstler keine Rolle, dass Sulingen nur eine Kleinstadt ist: „Die internationalen Acts steigen aus dem Bus und wissen dann erst, wo sie sind, die haben vorher keine Vorstellung.“ Dass das Reload ein „Festival im Grünen“ ist, kommt aber gut an, weiß Calvin Siemers: „Manche gehen morgens joggen, manche gehen am Stadtsee spazieren oder machen Fotos, und ab und zu fragen Bands nach Postkarten mit Ansichten aus dem Ort, die sie an Freunde und Familien schicken können.“ Dass die relative Abgeschiedenheit ein Problem beim Verpflichten von Bands ist, kann Calvin Siemers nicht bestätigen. „Es hat einige Jahre gedauert, bis Limp Bizkit bei uns aufgetreten sind, und bei Killswitch Engage haben wir auch zehn, zwölf Jahre immer wieder angefragt, aber das lag daran, dass amerikanische Bands vom Tourplan her lange im August nicht in Europa gespielt haben.“ Die Gruppen, die es doch zum Reload schaffen, sind jedenfalls zufrieden, berichtet Calvin Siemers: „Wir kriegen immer ein tolles Feedback von den Bands, weil bei uns alles familiär ist, besser als bei den großen Festivals.“

Dieser gute Eindruck erfordert jedoch viel Einsatz der Helfer: „Wir haben an den drei Tagen einen Durchlauf von 500 bis 600 Personen. Der Abbau nach dem letzten Auftritt dauert oft bis 3 Uhr morgens, und um 6 Uhr geht der Aufbau schon wieder los. Das ist mehr oder weniger ein 24-Stunden-Betrieb, das ist nur in Schichtarbeit zu schaffen.“