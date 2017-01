Azubi-Projekt läuft an

Sulingen - Im Sulinger E-Center ist am Donnerstag die Endphase des Auszubildenden-Projektes „Wir kriegen es gebacken“ angelaufen. Seit Dezember hatten sich die neun Auszubildenden und Praktikanten auf die Teilnahme am U21-Team-Award der Edeka Hannover-Minden vorbereitet. Die dreitägige Präsentation in der Kassenzone gilt als Abschluss des Sulinger Wettbewerbsbeitrages.

Die Gruppe bietet Backerzeugnisse an, die sie selbst konzipiert hat. Dokumentiert wurden seit Dezember Ideensammlung, Materialakquise, Standplanung – und unter anderem auch Werbemaßnahmen. Schon bis Donnerstagmorgen hatten die Auszubildenden und Praktikanten an die 90 Arbeitsstunden in das Projekt investiert. „Zum Teil auch in der Freizeit“, meldet Geschäftsführer Marc Steen bei Begutachtung der Präsentation von mit Schinken oder auch vegetarisch belegten Baguettes und Blätterteig sowie der mit Schinken und Rührei gefüllten Muffins. Der Erlös aus der Aktion kommt einem guten Zweck zugute. „Welchem, darauf haben wir uns immer noch nicht geeinigt“, erklärt Donnerstagmittag Auszubildende Marina Meins, die gemeinsam mit Praktikantin Michelle Melcher die Werbemaßnahmen koordiniert hatte.

Die erste Verkaufsschicht am Donnerstag übernahmen Patrick Denker, Cedrick Hoffmann, Julian Witte und Vladimir Befort.

„Bei den Vorbereitungen haben wir nichts vergessen“, sagt Denker. „Wir konnten pünktlich starten.“ Noch heute, Freitag, und morgen, Sonnabend, empfangen die Auszubildenden und Praktikanten ihre Kunden. Cedrick Hoffmann: „Erklären mussten wir bisher nicht viel. Die Leute wissen, worum es geht“, sendet er Lobesworte an die Abteilung Werbung. Patrick Denker: „Besonders der Blätterteig läuft gut. Nein, unsere Rezepte geben wir nicht heraus.“ Julian Witte: „Ich glaube, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei, auch für jede Generation.“ „Vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler, die mittags zu uns kommen“, sagt Kim-Alexander Bolender. Die „Kunden von morgen“ habe man besonders ins Visier genommen – und lockt Schülerinnen und Schüler in ihren Unterrichtspausen mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent an den Verkaufsstand.

„Alles läuft nach Plan“, befindet auch Marina Meins. „Alles eine Frage der Vorbereitung“, erklärt Michelle Melcher. Anton Eichhorn: „Wir haben das gut hingekriegt.“

Marc Steen nimmt das selbstbewusste Auftreten der Auszubildenden und Praktikanten zufrieden zur Kenntnis: „Uns war wichtig, dass die Auszubildenden das Projekt eigenständig auf die Beine gestellt haben und dabei im Prozess aus ihren eigenen Fehlern lernen konnten. Wenn sie jetzt, fast am Ende des Wettbewerbs, mit sich selbst zufrieden sind, dann haben sie sich das auch verdient.“ - oti