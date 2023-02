AWO ein Jahr Träger des Sulinger Senioren- und Pflegestützpunktes

Von: Harald Bartels

Eine positive Bilanz des ersten Jahres ziehen Stützpunktleiterin Maria Ziegeler (links) und Luzia Moldenhauer, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes. © Bartels

Sulingen – Der Senioren- und Pflegestützpunkt in Sulingen steht seit einem Jahr in Trägerschaft des Kreisverbandes Diepholz der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Zwischenbilanz von Stützpunktleiterin Maria Ziegeler und Kreisverbandsgeschäftsführerin Luzia Moldenhauer fällt ausgesprochen positiv aus.

„Sulingen ist wirklich nett“, stellt Ziegeler fest, und sie habe in den Räumen des Gewerkschaftlichen Informations-, Beratungs- und Servicebüros „GiBS“ (Lange Straße 12) ein ganz aktives Jahr erlebt. Anfangs seien viele Besucher neugierig gewesen, bevor für ein paar Monate erst einmal „Flaute“ geherrscht habe. „Aber seit einem halben Jahr sind unsere Termine immer ausgebucht“, freut sie sich. Sehr nachgefragt sei vor allem die Begleitung in der Häuslichkeit, wenn Mitarbeiter des medizinischen Dienstes kommen, um den Pflegegrad einzustufen. Gut besucht seien die Schulungen für pflegende Angehörige gewesen zu Fragen wie: „Welche Leistungen bieten die Pflegekassen?“ oder „Wo bekomme ich Entlastungsangebote?“, berichtet die Leiterin, „das ist ein großes Thema.“

Ebenfalls vorwiegend für pflegende Angehörige seien die Schulungen zum Thema Demenz gedacht, bei denen es unter anderem um das Krankheitsbild selbst, den Umgang mit den Erkrankten und rechtliche Fragen gehe. Sehr schade sei, dass es für diese Schulung eine lange Warteliste gibt, findet Maria Ziegeler. Die nächste Veranstaltung sei für April geplant. In Kooperation mit der Stadt Sulingen habe man die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz eingerichtet, die sich jeweils am ersten Donnerstag im Monat im „GiBS“ trifft.

Ebenfalls ein Erfolg geworden sei die Ausbildung ehrenamtlicher Alltagshelfer für Senioren im Sulinger Land. „Wir haben mit null begonnen, und jetzt sind schon neun Ehrenamtliche im Einsatz“, berichtet Ziegeler. Geplant gewesen seien zwei Schulungen pro Jahr, aber wegen der großen Nachfrage gebe es, in Kooperation mit den anderen Beratungsstellen im Landkreis, nun einen weiteren Kursus, der Mitte März beginnt. Hier seien noch Plätze frei – sowohl für Menschen, die ehrenamtlich im Bereich Nachbarschaftshilfe tätig werden wollen als auch für solche, die einen professionellen Betreuungs- oder Hauswirtschaftsdienst betreiben wollen. Hierzu biete sie auch Beratungen an. Zudem sei in Planung, das Konzept Alltagshelfer im Rahmen von Abendveranstaltungen vorzustellen.

Obwohl die Zusammenarbeit mit den Kommunen, den Pflegediensten und den ansässigen Einrichtungen schon gut sei, habe sie es leider noch nicht geschafft, das Angebot des Stützpunktes überall zu präsentieren. Gerne besuche sie die Einrichtungen, ebenso wie Seniorennachmittage von Gemeinden, Kirchengemeinden oder Vereinen.

„Ich bin rundum zufrieden mit dem ersten Jahr, das Angebot ist gut angenommen worden“, stellt Maria Ziegeler fest. Und gerne beantworte sie auch weiterhin die bisher am häufigsten gestellte Frage: „Ja, das Angebot ist nicht nur für AWO-Mitglieder, sondern für jedermann kostenlos.“