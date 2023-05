Auto erfasst Fußgänger in Sulingen: 47-Jähriger schwer verletzt

Von: Fabian Raddatz

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Schwerer Unfall am Montagabend: Ein 47 Jahre alter Mann ist in Sulingen (Landkreis Diepholz) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Sulingen – Auto erfasst Fußgänger: Der Wagen habe den Mann in Sulingen am späten Montagabend, 1. Mai 2023, auf der Fahrbahn erfasst, teilte die Polizei am frühen Dienstag mit. Unmittelbar nach der Kollision habe der Verletzte in Lebensgefahr geschwebt, doch mittlerweile habe sich sein Zustand stabilisiert.

Weitere Angaben zu den Umständen des Unfalls blieben vorerst unbekannt.

