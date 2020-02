Auszeichnung für Kampf gegen Alkoholmissbrauch

Sulingen – Die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Sulingen stand im Mittelpunkt des Jahresempfangs, zu dem die Stadt für Freitagabend in die Alte Bürgermeisterei eingeladen hatte. Preisträger ist in diesem Jahr Dirk Fullriede, der Leiter der Sulinger DRK-Rettungswache, für sein Wirken im Arbeitskreis „Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen“.

Dieser Arbeitskreis sei 2008 hervorgegangen aus dem Präventionsrat, blickte Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb in seiner Laudatio zurück, und Fullriede gehöre ihm von Beginn an. Anlass zur Gründung sei das sogenannte „Koma-Saufen“ gewesen, in Verbindung mit vermehrten Medienberichten über die Zunahme von Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen sowie das gesunkene „Einstiegsalter“ bei ihnen.

Sich selbst bezeichne Fullriede zwar nur als ein „Gesicht des Arbeitskreises“, verriet der Bürgermeister, aber vor allem bei den Besuchen, die seit 2009 alle 6. Klassen der Sulinger Schulen an einem Vormittag im Krankenhaus absolvieren, wirke er mit. Dabei gehe es um die Aufklärung über die gesundheitlichen und sozialen Folgen sowie die Gefahren von übermäßigem und regelmäßigem Alkoholkonsum, und Fullriedes Part sei es, die Schüler zu erreichen: Ihm gelinge es mit seiner langjährigen Einsatzerfahrung, sie so anzusprechen, dass die Informationen ihnen nachhaltig im Gedächtnis bleiben. „Dabei ist es ihm wichtig, Alkohol weder zu verteufeln noch zu verbieten. Sein Ziel ist es, die Jugendlichen im Nein-Sagen zu bestärken.“ Fullriede wünsche sich, dass die Besuche weiter angenommen würden, und er freue sich, dass die Zahl an Kindern, die alkoholisiert aufgegriffen werden, gesunken sei.

Eingebunden war die Ehrung in musikalische Beiträge von Pianist Sven Garrecht, und zuvor hatte Rauschkolb einen Rückblick gegeben auf Veranstaltungen, Projekte und Entwicklungen des Vorjahres. Zwei Themen 2020 machten bereits jetzt eine „hohe Schlagzahl“ in der Verwaltung erforderlich: die Bewerbung Sulingens als Standort der Zentralklinik (siehe Artikel oben) und die „NDR Sommertour“, die hier am 29. August zu Gast sei.