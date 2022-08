Auszeichnung für die „coole Socke“ aus Sulingen-Stehlen

Zuchtbulle

+ © Heinrich Schulte Zum „Mister Tarmstedt“ gekürt wurde „Donnerhall aus dem Suletal“, hier mit den Züchtern Friedrich und Marion Wiegmann, einer Masterrind-Mitarbeiterin und Masterrind-Geschäftsführer Dr. Josef Pott (von links). © Heinrich Schulte

Sulingen-Stehlen – Der „Mister Tarmstedt 2022“ kommt aus Sulingen: Im Rahmen der Tarmstedter Ausstellung im Juli siegte bei der Zuchtschau des Zuchtverbandes „Masterrind“ der Galloway-Bulle „Donnerhall aus dem Suletal“ vom Hof Wiegmann aus dem Sulinger Ortsteil Stehlen. Damit ging zum dritten Mal, nach 2014 und 2016, der Titel an ein Tier aus der Stehlener Zucht: „Das ist ein ganz spezieller Erfolg“, freut sich Friedrich Wiegmann, der zusammen mit Ehefrau Marion Galloways züchtet.

Anders als bei Landes- und Bundesschauen, wo nur Tiere einer einzigen Rasse begutachtet werden, seien in Tarmstedt die Gesamtsieger der jeweiligen Rassen ausgewählt worden, und aus diesen neun Siegertieren habe die vierköpfige Expertenjury den Titelträger gekürt – „das war sehr spannend.“

Der fünfeinhalbjährige „Donnerhall“ entstammt der hofeigenen Zucht. „Er ist eine ,coole Socke‘, so entspannt – er steht da wie ein Denkmal“, beschreibt der 69-Jährige seinen Titelträger. Schon von Anfang an sei er sehr präsent auf der Weide gewesen, und „ich bin gespannt auf die Nachzuchten.“

+ Keine Berührungsängste auf beiden Seiten: Friedrich Wiegmann und Bulle „Donnerhall“. © Bartels

Mit seinem Gewicht von knapp einer Tonne ist „Donnerhall“ eine eindrucksvolle Erscheinung. Trotzdem pflegt Friedrich Wiegmann einen vertrauensvollen Umgang mit ihm. „Wir legen Wert auf ruhige, umgängliche Tiere.“ Der nächste Termin für „Donnerhall“ ist die Bundesschau in Erfurt Mitte September, aber „an Landes- und Bundestiteln haben wir schon alles erreicht, das ist sehr entspannt“, versichert Friedrich Wiegmann.

Bereits seit 1989 geht Familie Wiegmann der Galloway-Zucht nach. Bis dahin habe man Milchkühe gehalten, aber die Entscheidung treffen müssen, ob man den Bestand aufstockt oder sich neu orientiert, berichtet Marion Wiegmann. „Dabei sind wir auf die Galloways gekommen“, denn sie seien ideal für die leicht moorigen Weiden, die direkt an den Hof angrenzen. Hinzu komme, dass die Tiere sehr genügsam seien: Sie könnten das ganze Jahr über draußen auf den Weiden laufen dank ihres der Jahreszeit angepassten Fells. Bei Regen oder starker Sonneneinstrahlungen suchten sie sich selbst einen Unterstand unter den Bäumen. Sie bräuchten weder Mais noch Kraftfutter, nur Wasser und Gras; Heu, Stroh und Grassilage werden zugefüttert. „Wenn man sich mit der Rasse beschäftigt, ist man schnell ,infiziert‘“, lacht die 66-Jährige. Der Charakter der Galloways habe sogar eine wohltuende Wirkung, verrät sie: „Es ist entspannend, sich mit den Tieren zu beschäftigen – man kommt wirklich runter.“ Ihr Mann ergänzt: „Wir sind nach einem stressigen Tag oft einfach abends zu den Tieren in die Weide gegangen.“ So ruhig sind sie jedoch nicht immer: „Pünktlich abends um halb acht fangen die Kälber an zu spielen für eine Viertelstunde, da kann man die Uhr nach stellen“, erzählt Friedrich Wiegmann.

+ Eine eindrucksvolle Erscheinung ist der knapp eine Tonne schwere Bulle. © Bartels

Die Tiere seien langlebig: „Konstanze“, die älteste Kuh im Bestand, sei bereits 22 Jahre alt, habe 20 Kälber gehabt, sagt Marion Wiegmann.

Die Zucht der Tiere steht im Vordergrund für Familie Wiegmann. Nachzuchten gehen an Halter in ganz Deutschland. Friedrich Wiegmann: „Die Kunden kennen wir zum Teil schon über 30 Jahre.“ Es handele sich sowohl um professionelle Landwirte als auch um Hobbyhalter, die sich einen Resthof gekauft hätten und die Tiere zur Landschaftspflege einsetzten. Die Tiere liefere man persönlich ab und ersetze damit einen Urlaub; ähnlich verhalte es sich mit den Fahrten zu Bundes- oder Landesschauen oder zur „Grünen Woche“ nach Berlin.

+ Der Bulle „Donnerhall“, rechts, inmitten seiner Galloway-Herde. © Bartels

Daneben gebe es einen regelmäßigen Austausch mit anderen Gallowayzüchtern, auch Fragen von Jungzüchtern beantworte man gerne. Auch international ist der Hof bekannt: Im September 2014 richtete der Bundesverband der deutschen Gallowayzüchter den Weltkongress der Rasse aus, und rund 150 Teilnehmer aus Deutschland, Europa und Übersee ließen sich über den Hof führen.

Nebenbei läuft die regionale Vermarktung des Fleisches, um die sich Tochter Stephanie Harms-Wiegmann kümmere, die inzwischen auch den Hof übernommen habe. Weil die Tiere ausschließlich draußen laufen und keinen Stress kennen, wachse das Fleisch sehr langsam, habe deswegen eine so hohe Qualität, erläutert Marion Wiegmann.

Aktuell umfasse der Bestand um die 70 Tiere, aufgeteilt in drei Herden. „Wir haben schon reduziert“, sagt sie, „wir machen das jetzt aus Spaß an der Freude.“ Die Zahl soll noch weiter sinken. Aber: „Missen möchten wir die Tiere nicht!“ Jetzt sei das Ziel: „Noch lange gesund bleiben und viel Spaß mit den Galloways haben.“