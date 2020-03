Ausweitung der Innenstadt möglich

Sulingen – Wie groß ist die Sulinger Innenstadt? Mit dieser Frage und anderen beschäftigte sich am Montagabend der Arbeitskreis Einzelhandelsentwicklungskonzept (EHEK).

Seit 2009 verfügt das Mittelzentrum über ein EHEK, mit dessen Hilfe Gewerbeansiedlungen in der Stadt gesteuert werden können. Dieses Konzept ist in die Jahre gekommen, weswegen an einer Aktualisierung gearbeitet wird. Einen Einblick in den Stand der Arbeiten gab Ulrike Rehr vom beauftragten Beratungsunternehmen Dr. Lademann & Partner aus Hamburg.

Die Stadt verfüge über ein umfassendes Angebot mit mehr als 50 000 Quadratmetern aktiv betriebener Verkaufsfläche, aufgeteilt auf rund 23 000 Quadratmeter in der Innenstadt, 20 000 in Gewerbegebieten und 6 000 in sonstigen Lagen. Es gebe eine sehr starke Orientierung auf die Innenstadt: „Da ist sehr viel richtig gemacht worden in den letzten Jahren“, lobte Ulrike Rehr. Sehr gut sei auch die Abdeckung bei der Versorgung für den kurzfristigen Bedarf mit 895 Quadratmetern Verkaufsfläche je 1 000 Einwohner. Luft für weitere Ansiedlungen gebe es hingegen im aperiodischen Bereich – sprich bei Waren, die nicht regelmäßig nachgekauft werden.

Die bislang verfolgte Strategie der räumlich-funktionalen Aufteilung zwischen Innenstadt und Gewerbegebieten sei richtig, stellte Rehr fest. Es gebe wenige Standortpole, die seien für die Kunden klar erkennbar. Daran solle auch festgehalten werden – zum einen die Innenstadt als multifunktionaler Einzelhandelsstandort, ergänzt um den Lidl-Markt an der Nienburger Straße und den Netto-Markt an der Bassumer Straße als privilegierte Standorte der Nahversorgung, zum anderen die Gewerbegebiete als ergänzende Standorte für die sogenannten nicht-zentrenrelevanten Sortimente. Neben den vorhandenen Standorten sehe man keine Erfordernis für die Ausweisung eines zusätzlichen Nahversorgungszentrums. Empfohlen werde dagegen als Ergänzungsfläche für weitere Entwicklungen der Bereich östlich der Bahnlinie; dort könne man die zulässigen Sortimente definieren.

Diese Erweiterungsfläche wurde jedoch unterschiedlich von den Teilnehmern der Sitzung bewertet. Während Andreas Gräfe, Regionalplaner im Fachdienst 67 Kreisentwicklung des Landkreises Diepholz, Sulingen mit diesem Potenzial in sehr guter Lage sah, befürchtete Heinz-Jürgen Röhe vom Modehaus Röhe eine Verlagerung der Innenstadt in Richtung Osten. Früher sei die ehemalige Volksbank an der Langen Straße der Ortskern gewesen, aber jetzt sei es der Verkehrskreisel, und wenn man Anbietern die Möglichkeit gebe, sich auf der Potenzialfläche zu vergrößern, führe das zu Leerständen an der Langen Straße.

„Wir wollen mit der Planung nicht sehenden Auges die Innenstadt kaputtmachen“, versicherte Bürgermeister Dirk Rauschkolb. Mit dem vorhandenen Mix stehe man noch relativ gut da, aber man müsse sehen, dass es auch so bleibt. Es habe bereits mehrere Anfragen nach Flächen gegeben von Betrieben, die an der Langen Straße ansässig sind, aber dort keine Entwicklungsmöglichkeiten sehen, sagte Wiebke Blohm, Teamleiterin Bauplanung und Bauordnung der Stadtverwaltung. Solche Möglichkeiten könne man mit der Potenzialfläche bieten, aber zuvor müsse noch die komplette Bauleitplanung erfolgen, was etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen werde.

Für die Initiative Sulingen beurteilte der Vorsitzende Philipp Leymann die Fläche „äußerst positiv“. Man müsse sehen, dass man solch ein Potenzial habe, um es interessierten Unternehmen anbieten zu können.

Zumeist gehe es dabei auch nicht darum, ob man einen kleinen Einzelhändler bekommt, sondern ob ein großer ganz woanders hingeht, ergänzte Gräfe. Es sei immer ein schmaler Grat zwischen den Steuerungsmöglichkeiten, die man sich erhalte, und dem Reagieren auf die tatsächlichen Entwicklungen, aber man müsse die Frequenzbringer in der Innenstadt schützen.

Als Ergänzung zu den laufenden Planungen regte Hans-Hermann Buhr, Referent für Handel und Tourismus der IHK Hannover, ein Kataster an, in welches das Alter von Geschäftsinhabern eingetragen werde, um frühzeitig auf Leerstände durch fehlende Nachfolger reagieren zu können.

Weitere Schritte zur Aktualisierung des EHEK sind nun allerdings ausgesetzt: Wegen der zu erwartenden Auswirkungen auf Gewerbeansiedlungen gebe es weitere Beratungen erst, wenn der Landkreis eine Entscheidung über den Standort der geplanten Zentralklinik gefällt hat, so Wiebke Blohm.