Der inneren Befindlichkeit Ausdruck verleihen

Ausstellung

+ © Bartels Noch bis Ende Mai stellt Beate Tichy gemeinsam mit ihrer Schwester im Sulinger Rathaus aus. © Bartels

Sulingen – Es gibt Neues zu entdecken an den Wänden des Sulinger Rathauses: In Kooperation mit dem Verein Kunst in der Provinz zeigen hier Beate Tichy und Iris Rosenkranz noch bis Ende Mai ihre Arbeiten.

Seit 1996 malen die beiden Schwestern – oft gemeinsam, häufig aber auch in unterschiedlichen Malgruppen und -kursen, bedingt durch die räumliche Distanz: Die 66-jährige Tichy lebt in Borstel, ihre drei Jahre jüngere Schwester ist in Bielefeld zuhause. „Es ist schön, sich als Schwestern gegenseitig zu unterstützen und zu inspirieren.“ Zusammen haben beide zudem bereits mehrfach Malreisen ins europäische Ausland unternommen.

Für die neue Ausstellung im Rathaus haben beide aus ihren Werken rund 30 kleinformatige Arbeiten ausgewählt, die überwiegend in den Jahren 2018 bis 2022 entstanden. Es handelt sich um Collagen, die sowohl gegenständliche als auch abstrakte Motive zeigen – „das ist immer ein Ausdruck innerer Befindlichkeit“, sagt Beate Tichy. Die Malerei sei ein Medium, um sich auszudrücken, und bei der Collage komme der Aspekt hinzu, dass es darum gehe, die Materialien neu zu interpretieren und daraus, in stimmiger Komposition, etwas Neues zu schaffen. Die Werke, häufig auf Leinwand, entstanden aus Farben, Fotos, selbst handgeschöpftem Papier, aber auch aus besonderen Stücken wie der Kopie eines Feldpostbriefes, den der Vater der beiden Künstlerinnen im Zweiten Weltkrieg an ihre Mutter geschrieben habe, berichtet Beate Tichy. „Ich arbeite gerne in Dreier- oder Viererserien, um kleine Geschichten erzählen zu können“, verrät sie. „Ich lege mir drei Formate zurecht und bearbeite sie gleichzeitig.“

Die Ausstellung ist zu den Geschäftszeiten des Sulinger Rathauses zu besichtigen. Ein Teil der Werke kann auch erworben werden; eine entsprechende Preisliste liegt vor Ort aus.