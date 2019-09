30 Aussteller buhlen um Azubis

Sulingen – Im August begann Janice Plenge aus Heerde bei Lloyd Shoes ihre Ausbildung zur Industriekauffrau. Den Erstkontakt zum Schuhhersteller knüpfte die heute 18-Jährige im Jahr 2017 während der „Nacht der Bewerber“ der Volksbank Sulingen. Für Freitag plant die Genossenschaftsbank eine Neuauflage. Wieder mit von der Partie ist Janice Plenge. Dieses Mal wirbt sie für die Berufsausbildung im Allgemeinen – und die bei Lloyd Shoes im Speziellen. Perspektivwechsel.

Die Abiturientin aus der Samtgemeinde Kirchdorf gilt als bodenständig. Mitgliedschaft im Schützenverein, Engagement für den und im Spielmannszug Kirchdorf. „Ich hatte schon früh damit geliebäugelt, eine Ausbildung dem Studium vorzuziehen“, sagt sie. Dass das gerade bei Lloyd Shoes geklappt hat, freue sie umso mehr.

Der Bewerbung beim Schuhhersteller habe sie umfangreiche Recherchen vorangestellt. Gespräche im Freundes- und Bekanntenkreis, Besuche auf Informationsplattformen im Internet – persönlich bei verschiedenen Berufs- und Ausbildungplatzbörsen beziehungsweise Messen. Janice Plenge: „An den Gymnasien wird nicht so viel Zeit in die Berufsorientierung investiert, wie etwa an den Oberschulen.“ Und: „Man will ja schon wissen, wo man in Zukunft seine Zeit verbringt.“

Ein „gesundes Arbeitsklima“ sei wichtig, interessante Aufgabenbereiche, nicht zuletzt auch Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. „Sicher, auf Geld guckt man auch, aber das steht nicht im Vordergrund.“

Dass Lloyd Shoes als Ausbildungsbetrieb und sie als Auszubildende kompatibel sein könnten, habe sie 2017 während der „Nacht der Bewerber“ in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Sulingen herausgefunden. Und heute? „Haben sich die Ergebnisse der Recherchen bestätigt“, erklärt Janice Plenge.

Bei der 2019-er Auflage der „Nacht der Bewerber“ am Freitag (Beginn 19.30 Uhr, Anmeldung noch heute via Internet www.volksbanksulingen.de) stellen sich über 30 Ausbildungsbetriebe und Institutionen in Sulingen vor; überwiegend welche aus der Region.

Im Rahmenprogramm der Veranstaltung wirkt DJ Lars Lickett mit. Vorgesehen sind Azubi-Speed-Dating, Impulsvorträge rund um eine erfolgreiche Bewerbung und ein kostenloser Bewerbungsmappen-Check. Die Gastgeber bieten Getränke und vergünstigte Burger für den Durst und Hunger zwischendurch an.

In der Fotobox könnten die Besucher „tolle Fotos“ mit ihren Freunden machen lassen. Im Gewinnspiel seien hochwertige Preise zu gewinnen.

„Der Mix macht die Veranstaltung aus“, weiß die 18-jährige Abiturientin aus Heerde. „Wir sind 2017 mit unserer Clique nach Sulingen gefahren; die einen wegen der Informationen und möglicher Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben, andere wegen des Programmes.“

Sie, Janice Plenge, schätze vor allem, dass das Gros der Aussteller mit aktuellen beziehungsweise ehemaligen Auszubildenden anreise. „Das ermöglicht den Austausch unter Gleichaltrigen; eben Kommunikation auf Augenhöhe.“

Orientierungswoche, Kennenlern-Workshops: Inzwischen sei die 18-Jährige längst bei Lloyd Shoes angekommen, sagt sie. Aktuell unterstützt sie die Mitarbeiter der Personalabteilung, mit denen sie den Auftritt am Freitag begleitet und, gefühlt, in den höchsten Tönen von den Ausbildungsmöglichkeiten bei Lloyd Shoes schwärmen wird.

Von der „Nacht der Bewerber“ tut die 18-Jährige das schon heute. oti