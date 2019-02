Der Ausschuss legt sich fest

Sulingen - Gerd Ruzyzka-Schwob, Vorsitzender des Gutachterausschusses, stellte am Donnerstag gemeinsam mit Helmut Weiß, Leiter der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN), sowie Holger Könemann, beim LGLN zuständig für Wertermittlung, und Gerd Stelloh von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses die mit Stichtag 31. Dezember gültigen Bodenrichtwerte für den Südkreis Diepholz vor. Die höchsten Steigerungen ergaben sich demnach in der Stadt Sulingen mit flächendeckend durchschnittlich acht Prozent (entsprechend zwei bis sechs Euro pro Quadratmeter) in Wohn- und Mischgebieten.

Einzelne Mischgebietszonen am Rande des Kerngebietes der Stadt Sulingen (Südstraße, Kampstraße, Galtener Straße) sind mit acht Euro pro Quadratmeter um zehn Prozent im Wert gestiegen. Im Kerngebiet der Langen Straße östlich der Kirche hob man die Bodenrichtwerte laut Gerd Ruzyzka-Schwob sogar um 15 Euro oder 10 bis 15 Prozent an. In der Kreisstadt Diepholz, im Flecken Barnstorf, in Wagenfeld sowie in Lemförde gab es nur punktuell leichte Erhöhungen.

Preissteigerungen beim Wohnbauland ergaben sich demnach darüber hinaus etwa in Rehden und in Kirchdorf sowie in Dorfgebieten und Außenbereichslagen im östlichen Teil des südlichen Landkreises. Ansonsten blieben die Preise überwiegend konstant. Nur punktuell ergaben sich leichte Erhöhungen.

Bei Ackerland sind die Preise auf hohem Niveau durchschnittlich weiter leicht steigend. Entsprechend wurden während der Bodenrichtwertsitzung im Dezember Bodenrichtwerte wie in Lemförde, Rehden, Sulingen, Ehrenburg und Siedenburg betätigt, oder aber Erhöhungen um 20 Cent wie in Diepholz und Wagenfeld beschlossen. Höhere Steigerungen ergaben sich in Schwaförden um 40 Cent und in Barnstorf um 80 Cent. Lediglich um Kirchdorf sind die Preise um 20 Cent durchschnittlich gesunken. Das Niveau reicht von 3,20 Euro pro Quadratmeter in Siedenburg bis zu 7,20 Euro pro Quadratmeter in Diepholz.

Die Preise für Grünland sind hingegen praktisch flächendeckend um zehn bis 20 Cent gesunken.

Lediglich in Diepholz und in der Samtgemeinde Schwaförden ergaben sich keine Veränderungen in den Bodenrichtwerten. Das Niveau reicht hier von 1,10 Euro pro Quadratmeter im Bereich Sulingen bis zwei Euro pro Quadratmeter im Bereich Diepholz.

Die Bodenrichtwerte werden aus den Kaufpreisen unbebauter Flächen, aber auch aus den übrigen Daten des Grundstücksmarktes abgeleitet. Insgesamt wurden im Landkreis Diepholz im vergangenen Jahr 3 380 Kaufverträge mit einem neuen Rekordgeldumsatz von rund 600 Millionen Euro beurkundet.

Die Zahl der Immobilientransaktionen im Landkreis, die im Vorjahr mit 701 Verträgen ebenfalls eine neue Rekordmarke darstellte, ist dabei aktuell auf „normale“ 566 Verträge zurückgegangen. Der hohe Geldumsatz sei neben der gestiegenen Anzahl an Kaufverträgen insbesondere auf das in vielen Bereichen gestiegene Preisniveau zurückzuführen, sagte Gerd Ruzyzka-Schwob. „Hinzu kommt der zunehmende Geschosswohnungsbau, der nicht nur wie in den Vorjahren in Stuhr und Weyhe, sondern nun auch verstärkt im Südkreis zu verzeichnen ist.“ Sind Grundstücke planerisch mit einem Mehrfamilienhaus bebaubar, steige auch der Bodenwert deutlich.

Insbesondere in Sulingen steige das Preisniveau im Stadtgebiet. Im Mittelzentrum liegt das Richtwertniveau aktuell im Schnitt bei 51 Euro. In den Sulinger Ortsteilen bleibt das Niveau hingegen stabil. In Diepholz (mit Ortsteilen) liegt das Bodenwertniveau für ein erschlossenes Baugrundstück in durchschnittlicher Lage inzwischen bei 40 bis 115 Euro je Quadratmeter und damit im Durchschnitt bei 75 Euro je Quadratmeter. In der Samtgemeinde Lemförde ist er mit rund 50 Euro je Quadratmeter bei Spannen von 20 bis 92 Euro pro Quadratmeter niedriger. Es folgen Barnstorf, Wagenfeld und Rehden mit durchschnittlich 38, 35 beziehungsweise 30 Euro je Quadratmeter bei Spannen von 16 bis 70 Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten ist das Bauland im Sulinger Land in den Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg mit durchschnittlich jeweils rund 22 Euro je Quadratmeter bei Spannen hier von zwölf bis 40 Euro pro Quadratmeter.