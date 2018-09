Betreuungszeiten Kita Am Nordsee: Ausschuss hält sich bedeckt

Wünsche aus der Elternschaft

Sulingen - Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Schulen und Jugend der Stadt Sulingen konnten sich am Dienstagabend in öffentlicher Sitzung nicht hinter dem Begehren der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz versammeln; vorerst nicht. Für die Lebenshilfe hatte Leiterin Angelika Meyer beantragt, die Betreuungszeiten der Integrationsgruppe der Kindertagesstätte Am Nordsee von derzeit 8 bis 13 Uhr auf 8 bis 16 Uhr auszuweiten. Meier begründete den Antrag mit Wünschen aus der Elternschaft.