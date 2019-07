Ausbildung und Arbeit wesentlicher Beitrag zur Integration

Stadt Sulingen würdigt „flüchtlingsfreundliche Betriebe“ / Jens Leßmann fordert „verlässliche Rahmenbedingungen“

+ Vertreter der ausgezeichneten Firmen mit Bürgermeister Dirk Rauschkolb (links). Foto: Behling

Sulingen – „Wir möchten ihnen ein bisschen zurückgeben für das, was sie getan haben“: Bürgermeister Dirk Rauschkolb sprach am Freitagabend von einer Geste der Anerkennung durch die Stadt Sulingen. Die hatte zu einem Empfang mit Vortrag, Imbiss und Erfahrungsaustausch in der Alten Bürgermeisterei Vertreter von Firmen eingeladen, die als „flüchtlingsfreundliche Betriebe“ ausgezeichnet wurden. Die Idee zu der von Astrid Ellmers, städtische Koordinatorin in Flüchtlingsfragen, organisierten Veranstaltung stamme von Heiner Gutschmidt von der Flüchtlingsinitiative.