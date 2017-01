CDU-Stadtverband Sulingen rüstet Vorstand auf

Sulingen - Aus fünf mach sieben: Die Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbandes Sulingen stimmte einstimmig dem Vorschlag des bisherigen Vorstandes zu, die Zahl der Vorstandsämter um zwei aufzustocken. Neben dem Vorsitzenden und seinen drei Stellvertretern wurden die Ämter des Mitgliederbeauftragten und des Pressesprechers neu geschaffen. Karsten Fischer, der in Sulingen ein EDV-Geschäft betreibt, wurde in das Amt des Mitgliederbeauftragten gewählt. Pressesprecher des Stadtverbandes ist Stefan Meyer.

Karsten Fischer zu seiner Funktion als Mitgliederbeauftragter: „In dieser Position möchte ich mich um die Belange unserer Parteimitglieder genauso kümmern wie auch für Interessenten und neue Mitglieder erster Ansprechpartner sein. In der CDU soll das einfache Mitglied nicht zu kurz kommen. Es soll über alles informiert sein und zu allem seinen Beitrag geben können.“ Zudem sei der Stadtverband stets bestrebt, neue Mitglieder zu gewinnen, „denn es gibt viele Menschen, die sich politisch interessieren und die ihre Heimat mitgestalten wollen.“

Sfefan Meyer, der auch beruflich in der Öffentlichkeitsarbeit eines Verbandes tätig ist: „„Meine Aufgabe ist es, in der CDU den alten Spruch umzusetzen: Tue Gutes und rede darüber. Unsere Partei tut viel Gutes für die Menschen vor Ort. Im Sinne der Transparenz werde ich darüber berichten.“ Der dreifache Familienvater kann reichhaltige berufliche Erfahrungen im Deutschen Bundestag vorweisen und in sein neues Amt einbringen.

Mario Pschunder wurde ohne Gegenstimmen als Vorsitzender bestätigt. Ebenso seine Stellvertreter Michael Hanke, Lothar Plumhof und Benjamin Müller. Als Schriftführer fungiert weiterhin Rolf Paesler. Unter den Beisitzern Sebastian Bönsch, Michael Harimech, Gerd Ohrdes, Sebastian Schröder ist Thassilo Warneke das jüngste Mitglied des neuen CDU-Vorstandes. Der 18jährige ist zudem Kreisschülersprecher des Landkreises Diepholz.

Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender Axel Knoerig gratulierte den Neu- und Wiedergewählten. Zudem gab Knoerig in einem Bericht über die Bundespolitik einen Einblick in Pläne der Bundesregierung zur Breitbandoffensive. Lothar Plumhof berichtete zudem aus dem Kreistag und Michael Harimech aus der Stadtratsfraktion.

Die Mitgliederversammlung nutzten die drei Anwärter für die Kandidatur des Landtagsabgeordneten des hiesigen Wahlkreises um sich den Mitgliedern vorzustellen. Stephan Kawemeyer, Marcel Scharrelmann und Ulrich Püschel hoben ihre jeweilige persönliche Eignung hervor und skizzierten die Leitlinien ihrer Politik.