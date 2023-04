Auflösung des CPS-Fördervereins ist abgewendet

Von: Gerhard Kropf

Die neue erste Vorsitzende des Fördervereins ist Maren Denker-Meyer, hier mit ihrem Vorgänger Gerhard Kropf, Reinhard Dummeyer, dessen Nachfolger als zweiter Vorsitzender Patrick Bade, Frank Diedrichs und Christopher Axmann (von links). © Privat

Sulingen – Die Auflösung des Vereins der Eltern und Freunde der Carl-Prüter-Schule Sulingen konnte abgewendet werden: Die Versammlung wählte unter der Leitung von Reinhard Meyer, dem Gründungsvorsitzenden von 1986, Maren Denker-Meyer zur ersten Vorsitzenden und Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, einst Schüler der Realschule Sulingen, zum zweiten Vorsitzenden.

Bade war als Gast zur Versammlung erschienen und trat vor seiner Wahl dem Verein bei. Damit waren beide Vorstandsposten wieder besetzt und der Verein besteht weiter. Der bisherige Vorstand, Gerhard Kropf und Reinhard Dummeyer, hatte 2022 nicht wieder kandidiert. Bei der damaligen Versammlung wurden keine Nachfolger gefunden, und so stand die Auflösung des Vereins im Raum (wir berichteten).

Trotz der unsicheren Zukunft hatte der Förderverein im Dezember beschlossen, der Schule Geld für die Anschaffung von Schulmobiliar zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um Möbel, die für die Flure gedacht sind und dazu beitragen sollen, den geänderten Unterrichtsbedingungen Rechnung zu tragen. Dazu gehören etwa Sitzecken und Stehtische, die ein selbstständiges Arbeiten außerhalb des Klassenraumes ermöglichen. Sie kosten über 4 000 Euro, sind bereits geliefert und wurden von den Versammlungsteilnehmern im Anschluss an die Zusammenkunft ausprobiert. Der Verein will sich am Erwerb weiterer solcher Möbel mit einem namhaften Betrag beteiligen. Schulleiter Christopher Axmann und didaktischer Leiter Frank Diedrichs dankten für die Unterstützung. Sie freuen sich, dass der Verein auch künftig die Schule fördern kann.