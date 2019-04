Aufgabe von Milchvieh und Ackerbau

Gehen das Projekt Agrar-Service Stubbemann an: Gabi, Uwe und Jan Lukas Stubbemann. Foto: Schlotmann

Stadt – „Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht“, sagt Uwe Stubbemann. „Am Ende hat der Familienrat einstimmig entschieden – und damit den Strukturwechsel eingeleitet.“ Der 53-jährige Stubbemann, von Haus aus Landwirt und bis dato Gesellschafter der Hollmann GbR, gibt seine Gesellschafteranteile zurück – und geht zukünftig unter der Firmierung Agrar-Service Stubbemann als Lohnunternehmer neue Wege. Seine Anteile an der U.H.C. Biogas GmbH & Co. KG mit Sitz in Herelse blieben von der Entscheidung unbeschadet, sagt der Unternehmer.

Sich aus der Hollmann GbR, die auf Milchviehwirtschaft und Ackerbau spezialisiert ist, zurückziehen, sei ihm nicht leicht gefallen, sagt Uwe Stubbemann. Geschuldet sei die Entscheidung unter anderem den Plänen seines Sohnes Jan Lukas. Der 17-Jährige verlässt im Sommer die Oberschule und strebt nach einem Jahr an der Berufsfachschule Landwirtschaft am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup eine Ausbildung zum Landwirt an.

Das Interesse seines Sohnes an Technik und landwirtschaftlichen Nutzmaschinen sei immens, erklärt der 53-Jährige. „Da lag die Entscheidung, uns als Lohnunternehmen neu aufzustellen, nahe; vor allem, wenn man an die Betriebsnachfolge denkt.“ Gabi Stubbemann, Uwe Stubbemanns Ehefrau, nickt. Sie übernimmt Verwaltung und Buchhaltung in der neu gegründeten Einzelfirma.

Mit Firmengründung investiert Uwe Stubbemann nicht unerheblich in den Fuhr- und Maschinenpark, der auf dem Anwesen der Familie im Sulinger Ortsteil Stadt untergebracht ist. Verfügte Uwe Stubbemann bis dato unter anderem über einen Mähdrescher, einen Pflug, eine landwirtschaftliche Zugmaschine, ein Güllefass sowie ein Drainage-Spülgerät, investierte die Familie jetzt noch einmal in eine zweite landwirtschaftliche Zugmaschine, einen Ladewagen sowie ein zweites Güllefass. „Damit sind wir für den Anfang gut aufgestellt“, sagt der 53-Jährige, der weitere Anschaffungen und die Beschäftigung von Saisonkräften nicht zuletzt von der Auftragslage abhängig machen will.

In den ersten Monaten des Jahres habe er sich nicht über fehlende Aufträge beklagen können. „Ich gehe davon aus, dass das so bleibt.“ Zu den Kunden Stubbemanns gehören „Berufskollegen, die nicht über entsprechende Maschinen verfügen beziehungsweise denen die Zeit fehlt, sich selbst zu kümmern.“ Da springe er gerne mit Unterstützung seines Sohnes Jan Lukas ein.

Der 17-Jährige steht noch ganz am Anfang seiner Berufslaufbahn in der Landwirtschaft: „Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagt er. oti