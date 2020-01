Auch Songs aus „Hamilton“ und „Paramour“

Sulingen – Große Songs weltbekannter Shows vereint die „Musical Night“ – dem Erfolgsrezept ist die „Set Musical Company“ seit der ersten Ausgabe 1993 treu geblieben, und nach wie vor gilt das Versprechen von Geschäftsführer Axel Törber an das Publikum: „Jeder gesungene und gespielte Ton, den Sie heute Abend hören, ist live!“ Törber ist mit der von ihm eigens gegründeten Band und einem Ensemble professioneller Musicaldarsteller und -sänger erneut in Sulingen zu Gast: Die „Musical Night“ im Stadttheater beginnt am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr.

Das neue Programm, das dann zu sehen und zu hören sein wird, beinhaltet laut Axel Törber „alle Highlights der letzten Tournee mit neuen Höhepunkten aus insgesamt 27 Musicals. Mit Stimmen, die unter die Haut gehen und farbenprächtigen Kostümen präsentieren internationale Stars ein aufregendes Programm. Immer nah dran am internationalen und nationalen Musical-Geschehen, wird dem Publikum durch ein gekonnt zusammengestelltes Repertoire eine aktuelle Show geboten. Eine Reise voll neuer Hits und geschätzter Evergreens – direkt in die Herzen der Zuhörer.“

Lieder aus Klassikern wie „West Side Story“, „Phantom der Oper“, „Cabaret“, „Kiss me Kate“ und „Mamma Mia“ sowie aus Disney-Adaptionen wie „König der Löwen“, „Die Schöne und das Biest“ und „Aladdin“ werden in Sulingen zu hören sein. „Aber am Broadway tut sich viel“, so Törber. „Die Künstler freuen sich auf die Präsentation der schönsten Songs aus ,Hamilton‘, dem absoluten Broadway-Hit, ausgezeichnet mit elf Tonys.“ Der Tony Award gilt als der Oscar unter den Musical-Preisen. „Seit April läuft in Hamburg mit großem Erfolg ,Paramour‘, eine Cirque Du Soleil Produktion. Und im September kommt ,Pretty Woman‘ nach Hamburg – aus beiden Shows präsentiert die ,Musical Night‘ die Höhepunkte, ebenso aus den Kino-Hits ,A Star Is Born‘ mit Lady Gaga und ,Greatest Showman‘ mit Hugh Jackman.“ Hinzu kommen Stücke aus deutschen Musicals wie „Ich war noch niemals in New York“ mit der Musik von Udo Jürgens und „Hinterm Horizont“ mit Songs von Udo Lindenberg.

Eintrittskarten für die „Musical Night“ am 18. Januar im Sulinger Stadttheater sind in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung zu Preisen ab 39 Euro erhältlich.