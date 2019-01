Auch Samstag ist „Schultag“

Handwerker legen sich für Sulinger Grundschulneubau ins Zeug

+ Die Außenwände sind „dicht“ - Frost könnte dennoch die Estricharbeiten verzögern. Foto: Behling

Sulingen - Verklinkert, „befenstert“ und Bautüren sind eingesetzt: Der Neubaupart der künftigen Grundschulgebäude an der Straße Am Deepenpool ist „dicht“. Und neben denen im Bestandsgebäude der ehemaligen Realschule und der Sporthalle sind auch hier schon die ersten fernwärmegespeisten Heizkreise in Betrieb. Dennoch wünscht sich Andreas Körner, Geschäftsführer der „casa“ Baubetreuung, dass die prognostizierte Frostperiode milder ausfällt, als vorhergesagt: „Es müssen teilweise noch Putz und Estrich rein - und damit möchten wir bis Mitte Februar fertig sein.“ Die Handwerker arbeiten in großer Zahl, mit Hochdruck und auch samstags an dem 9,6-Millionen-Euro-Projekt, das die „casa“ als Generalübernehmer für die Stadt Sulingen verwirklicht: „Unser erklärtes Ziel ist, die Schule pünktlich zu übergeben. Und ich gehe stark davon aus, dass wir das schaffen.“ Dass es bislang keine bösen Überraschungen gab und der Bau so weit gediehen ist, führt er auch darauf zurück, dass ausschließlich Unternehmen beteiligt sind, mit denen man schon seit Langem erfolgreich zusammenarbeite.