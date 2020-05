Auch Kritik an Wohngebiet in Labbus

Am Windmühlenweg liegt diese Baustelle in Nachbarschaft des Galerieholländers in Labbus nicht, aber sie war laut Wiebke Blohm bereits Anlass für Anfragen von Bauinteressenten an die Stadtverwaltung. Foto: Bartels

Sulingen – Dass es in Sulingen Bedarf an Flächen für Wohnbau gibt, darin waren sich die Teilnehmer der jüngsten Sitzung des Ortsrates Lindern einig. Ob die Stadt die Möglichkeit erhalten soll, den Wohnungsbau am Windmühlenweg in Labbus zu ermöglichen, war hingegen strittig.

Es gibt eine ungebremst hohe Nachfrage nach Wohnbauland in Sulingen, stellte Wiebke Blohm, Teamleiterin Bauplanung und Bauordnung der Stadt, fest. Zwar sei die Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) bemüht, weitere Flächen als Bauland zu erwerben, damit aber aus den verschiedensten Gründen noch nicht erfolgreich gewesen, und mit Ausnahme von kleinen Teilstücken in Nordsulingen, Vorwohlde und Stadt habe die Kommune keine Reserveflächen mehr. Daher solle nun ein Planverfahren eingeleitet werden für die stadteigenen Flächen am Windmühlenweg in Labbus. Ein mehrstufiges Verfahren, „für das noch mindestens anderthalb Jahre ins Land gehen.“ Bürgermeister Dirk Rauschkolb sieht darin eine Chance, die nicht vertan werden dürfe, denn es werfe ein schlechtes Licht auf die Stadt, wenn sie Interessenten absagen müsse. Wie groß die Nachfrage ist, unterstrich Wiebke Blohm: Allein in der vergangenen Woche hätten vier Interessensbekundungen das Rathaus erreicht – ausgelöst durch eine Baustelle an der Nienburger Straße, in der Nachbarschaft des Windmühlenwegs.

Den Plänen widersprach gleich zu Beginn der Sitzung ein Anwohner in der Einwohnerfragestunde: Angesichts vieler anderer Flächen, die immer wieder mal im Gespräch gewesen seien, könne Labbus „nicht Plan A, B oder C, sondern höchstens X, Y, Z“ sein. „Wir sind jetzt in der ersten Beratung, ganz am Anfang einer Bauleitplanung“, entgegnete Rauschkolb, „das heißt noch lange nicht, dass es gleich losgeht.“ Er könne die Bedenken der Anwohner verstehen, aber „es wäre verkehrt, nichts zu tun.“ Für den Mühlenverein Labbus erkundigte sich Vorsitzender Helmut Hansing nach den Auswirkungen, die ein mögliches Baugebiet einerseits auf die Sichtbarkeit des unter Denkmalschutz stehenden Galerieholländers und andererseits, durch mögliche Windverwirbelungen, auf dessen Betrieb hätte. Zur unteren Denkmalschutzbehörde habe die Kommune bereits Kontakt aufgenommen, berichtete Wiebke Blohm, es sei zu erwarten, dass es Auflagen für die Gestaltung der Neubauten geben werde. Man werde keine Planung zulasten der Mühle betreiben, ergänzte der Bürgermeister: Sie sei der Stadt wichtig, deswegen sie die Restaurierung finanziell unterstützt worden.

Auf Nachfrage von Ratsfrau Rita Mohrmann erläuterte Wiebke Blohm, dass alle Sulinger Ortschaften seit 2016 als Dorfgebiete festgelegt worden seien. Das bedeute unter anderem, dass Gewerbe in diesen Bereichen wohnkompatibel sein müsse. Von den Interessenten sei zudem bekannt, dass sie überwiegend Einfamilienhäuser zur Eigennutzung bauen wollten.

Ratsmitglied Björn Hoge unterstrich, dass der Ortsrat die Interessen der Einwohner vertreten müsse, und gerade bei der Mühle seien noch Fragen offen. Daher sollten Gespräche mit den Anwohnern geführt werden, bevor man Tatsachen schafft.

Die Interessen der Anwohner negiere man nicht, betonte Blohm. Es gebe im weiteren Verfahren unter anderem eine Bürgerversammlung, bei der Einwände protokolliert würden, dann folge die öffentliche Auslegung der Pläne, zu denen Eingaben möglich sind und bereits jetzt könnten Einwände im Rathaus eingereicht werden: „Wir sind auf Zuarbeit angewiesen.“

Man müsse auch das Positive sehen, so Ratsmitglied Ralf Mohrmann: Oft werde von jungen Familien mit Kindern gebaut, daraus könne sich Nachwuchs für die örtlichen Vereine ergeben.

Den Aufstellungsbeschluss zur sechsten Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Sulingen „Windmühlenweg – Wohn- und gemischte Bauflächen“ empfahlen die Ortsratsmitglieder mit vier Ja- bei einer Gegenstimme, die Aufstellung des Bebauungsplans „Windmühlenweg“ hingegen einstimmig.

Mit dem Thema befasste sich am Dienstagabend auch der Ausschuss für Bau, Ordnung und Verkehr des Sulinger Stadtrates, dessen Mitglieder einstimmig dafür votierten, die Flächennutzungsplanänderung einzuleiten. „Wir sind es der Entwicklung der Stadt schuldig, nicht auf der Stelle zu treten“, unterstrich Dirk Rauschkolb hier noch einmal die Notwendigkeit, Bauplätze bereitzuhalten.