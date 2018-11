Arbeiten sind im Gang

Sulingen: Post zieht mit Zustellstützpunkt an die Diepholzer Straße

+ Mitarbeiter der Firma Witte begannen jetzt im Auftrag der Wasserversorgung Sulinger Land mit den Erschließungsarbeiten für das Grundstück an der Diepholzer Straße, auf dem die Deutsche Post sich mit einem Zustellstützpunkt niederlassen will. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Mitarbeiter der Sulinger Firma Witte begannen jetzt im Auftrag der Wasserversorgung Sulinger Land mit den Erschließungsarbeiten für das Grundstück an der Diepholzer Straße (zwischen Bonbon-Fabrik und ATS), auf dem die Deutsche Post sich mit einem Zustellstützpunkt niederlassen will. Die Tage, an denen die Mitarbeiter den bisherigen Stützpunkt an der Schmelingstraße ansteuern, sind gezählt.