Arbeit in freier Wirtschaft

„Wid“ der Delme-Werkstätten in Sulingen kooperiert mit der Firma Maschinen Meyer

+ Gruppenleiter Tim Chmielewski aus den Delme-Werkstätten (links) freut sich sehr darüber, dass die Firma Maschinen Meyer, auf Anregung von Vertriebsmitarbeiter Marco Geis, Beschäftigten mit psychischer Erkrankung Praktikumsstellen anbietet. - Foto: Delme-Werkstätten gGmbH

Sulingen - Berufserfahrene Menschen mit einer psychischen Erkrankung finden in der Werkstatt für Industrie und Dienstleistung (wid) der Delme-Werkstätten in Sulingen vielfältige Möglichkeiten, am Arbeitsleben teilzunehmen. „Was viele nicht wissen: Die ,wid‘ bietet außerdem Begleitung und Unterstützung auf dem Weg in den beziehungsweise zurück in den allgemeinen Arbeitsmarkt“, teilt Ute Stollreiter (Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der „Delme“) mit, „etwa bei der Erprobung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz in einem Unternehmen. Derzeit entsteht hier eine weitere Kooperation, mit der Sulinger Firma Maschinen Meyer.“