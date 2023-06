Ara-Gruppe trennt sich von Schuhhersteller Lloyd Shoes

Von: Harald Bartels

Lloyd Shoes in Sulingen soll wieder eigenständiger werden: Der Mutterkonzern Ara AG kündigt am Dienstag die Trennung vom Unternehmen an. © Andreas Behling

Langenfeld / Sulingen – Die Ara-Gruppe mit Sitz in Langenfeld und der Schuhhersteller Lloyd Shoes in Sulingen gehen künftig getrennte Wege: Wie in einer Ara-Pressemitteilung am Dienstag bekannt wurde, will sich der Konzern neu ausrichten und sich künftig ausschließlich auf seine Ursprungsmarke Ara Shoes konzentrieren.

Seit 2000 gehört das Sulinger Unternehmen zur Gruppe, und nun sollen für Lloyd – ebenso wie für die 2009 zur Gruppe gestoßenen Schuhmarke Salamander – strategische Partner beziehungsweise Investoren gefunden werden, welche die Marken als neue Eigentümer weiterentwickeln. „Mit dieser umfassenden Neuausrichtung schaffen wir bestmögliche Voraussetzungen für die Zukunft der Marken Lloyd und Salamander. Zugleich stellen wir sicher, dass die vor mehr als 70 Jahren als Kern des Unternehmens gegründete Traditionsmarke Ara Shoes auch künftig alle erforderlichen Ressourcen erhält“, wird Ara-Chef Andreas Wortmann in der Mitteilung zitiert. Für die rund 500 Mitarbeiter beider Tochterunternehmen in Deutschland soll der Schritt keine Auswirkungen haben.

Begründet wird der Schritt mit den Auswirkungen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Sie schränken auf Dauer die „unternehmerischen Gestaltungsspielräume“ und damit die Entwicklungsmöglichkeiten für alle drei Marken ein. Patrick Röseler, Aufsichtsratsmitglied der Ara AG und Vertreter der Gründerfamilie, sieht in der Mitteilung Lloyd gut positioniert, um in einem veränderten Umfeld erfolgreich zu wachsen.

Über die Trennung der Marken sind am Dienstagvormittag die Lloyd-Beschäftigten in einer Betriebsversammlung informiert worden, berichtet Andreas Schaller, Sprecher der Lloyd-Geschäftsführung, auf Nachfrage dieser Zeitung. „Ich habe nicht den Eindruck, dass eine Schockwelle durchs Haus ging, sondern dass die Mitarbeiter das als Chance begreifen – im Großen und Ganzen weiß jeder, dass sich erst einmal nichts ändert.“

Die Suche nach einem strategischen Investor beginnt nun erst, da zunächst die Belegschaft unterrichtet werden sollte. Das soll, so Schallers Hoffnung, bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Schon in der Vergangenheit habe es häufiger Anfragen aus dem In- und Ausland für den Sulinger Schuhhersteller gegeben. „Wir sind guter Dinge, dass wir einen Partner finden, der die Marke weiterentwickelt, weil wir gute Zahlen vorweisen können“, betont Schaller: In den ersten fünf Monaten des Jahres habe man „sehr gut abgeschnitten trotz eines schwierigen Umfelds in der Schuh- und Modebranche“. Er sei zuversichtlich: „Wir haben vieles schon angeschoben und haben noch viel vor.“