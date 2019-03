Appell für eine eigene soziale Absicherung

Sulingen – „Worin der Entgeltunterschied begründet ist, konnte mir bisher niemand erklären“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte Anke Harzmeier bei der Begrüßung von 60 Frauen und einem „Quotenmann“ am Samstagmorgen. Sie hatte zusammen mit Wiebke Wall und Lisa Schmidt, Kreisfrauensprecherinnen des SoVD, anlässlich des Aktionstages „Equal Pay Day“ zum Frauenfrühstück ins Restaurant Dahlskamp geladen.

Die durchschnittliche unbereinigte Entgeltdifferenz von 21 Prozent entspreche einem Zeitraum von 77 Kalendertagen im Jahr. Frauen müssten also bis Mitte März arbeiten, um rein rechnerisch genauso viel Geld zu verdienen wie Männer bis zum Ende des Vorjahres. Anke Harzmeier. „In den letzten Jahren hat sich in diesem Punkt nichts zum Positiven verändert.“ Im europäischen Vergleich der geschlechtsspezifischen Entgeltungleichheit belegt Deutschland den drittletzten Platz. Die daraus resultierende Altersarmut treffe am Ende auch die „Herren der Schöpfung“, sagt Anke Harzmeier: „Wenn Frauen trotz Rente auf staatliche Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, zahlt die Gesamtgesellschaft.“

Klar strukturiert beleuchtete Referentin Iris Flentje, sozioökonomische Beraterin bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, die Folgen der Entgeltungleichheit und Möglichkeiten der finanziellen Absicherung. Sie erklärte anhand von Fallbeispielen, dass die Rentenansprüche von Frauen niedriger seien als landläufig erwartet und sie in den meisten Fällen nicht ausreichten, um die monatlichen Ausgaben im Alter zu decken.

Unter 40-Jährigen riet sie, ihre Berufsunfähigkeit abzusichern und die staatliche Sparförderung zu nutzen: „Die Riesterrente ist die lukrativste Form der Altersvorsorge – wenn man es richtig macht“, sagte Flentje. Frauen sollten freiwerdende Versicherungsprämien zur Vorsorge nutzen und eher auf sicherheitsbetonte Anlagen setzen. Eine Altersrentenversicherung für zwei Personen sei keine gute Idee, abzuraten sei auch von einer Versicherung, die mehrere Risiken abdecke. Die Referentin appellierte an ihre Zuhörerinnen, ihre Versicherungszeiten lückenlos zu dokumentieren und Versorgungslücken zu definieren.

Damit es im Fall einer Scheidung keine bösen Überraschungen gebe, sollten auch glücklich Verheiratete einen Ehevertrag schließen („Das kann man auch während der Ehe!“). Anregungen und Hintergrundinformationen gab sie außerdem in puncto Testament, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Iris Flentje: „Wenn es um die eigene soziale Absicherung geht, müssen wir Frauen egoistisch sein!“

Viele Frauen bedankten sich persönlich bei der Referentin für ihren lebensnahen Vortrag und ihre praktischen Tipps. mks