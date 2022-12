Apotheken-Notdienst für Sulinger Land wird mit Umland „verzahnt“

Von: Sylvia Wendt

Der Apotheken-Notdienst im Sulinger Land ist ab dem 1. Januar 2023 neu geregelt (hier die Anzeige an der Brunnen-Apotheke in Sulingen), er wird ergänzt um Apotheken aus angrenzenden Kommunen. © S. Wendt

Sulinger Land – Mit einer neuen Regelung starten die Apotheker im Sulinger Land ins neue Jahr. Bisher haben die fünf Apotheken in Sulingen, Siedenburg und Kirchdorf sich den Notdienst geteilt. „Eine solch hohe Dienstfrequenz gibt es nur noch in sehr wenigen Ausnahmeregionen in Niedersachsen. Der zuständige Notdienstausschuss der Kammer hat nunmehr, nach Prüfung von Optionen, einer Verzahnung des bisherigen Dienstkreises der Apotheken in Sulingen, Siedenburg und Kirchdorf mit den benachbarten Notdienstkreisen zugestimmt“, teilt Panagiota Fyssa, Pressebeauftragte der Niedersächsischen Apothekerkammer, auf Nachfrage mit. Die Bevölkerung im Sulinger Land werde künftig auch durch die Apotheken in Bassum oder Twistringen versorgt. Für die Einwohner im Raum Siedenburg stehen außerdem die Apotheken in Nienburg zur Verfügung.

Dienst alle fünf Tage – das bedeutete eine erhebliche Belastung für die Apotheker im Sulinger Land. Zum Vergleich: In Ballungszentren ist eine Apotheke etwa alle 20 bis 25 Tage „dran“.

Diese erhebliche Arbeitsbelastung hat die Niedersächsische Apothekerkammer seit Jahren im Visier – und jetzt den Beschluss gefasst. „Mit der Verzahnung der Notdienstkreise ist die Anzahl der Notdienste für alle Apotheken in der Versorgungsregion Sulingen, Bassum und Diepholz ausgewogen. Die Arzneimittelversorgung für die Bevölkerung bleibt auf einem guten Niveau gewährleistet“, erklärt Fyssa.

Der Kirchdorfer Apotheker Tim Piasta erstellt den Notdienstplan für das Sulinger Land seit Jahren. Er sagt: „Wir haben diesen zu kleinen Kreis an Apotheken seit Jahren. Und seit Jahren ist die Bemühung, auch angrenzende Apotheken in den Dienstplan einzubeziehen.“

Dafür gibt es rechtliche Vorgaben: Etwa muss beim Notdienst ein Apotheker anwesend sein für die Abgabe von Arzneimitteln, nur in Ausnahmefällen kann dies durch Apothekerassistenten erfolgen. Und so kann es dazu kommen, dass der Apotheker oder die Apothekerin zusätzlich zum Dienst während der regulären Öffnungszeiten noch den Notdienst leistet – doch eigentlich ist auch für den Apotheker die Arbeitszeit geregelt, darf werktäglich, einschließlich Notdienst, höchstens zehn Stunden betragen, heißt es dazu auf der Homepage der Apothekerkammer Niedersachsen.

In den ländlichen Regionen gibt es deutlich weniger Apotheken als in den Städten. Deshalb müssen die Apotheken auf dem Land häufiger Notdienste leisten als die in den Städten – das weiß man auch bei der Niedersächsischen Apothekerkammer.

„In kleinen Notdienstkreisen ist die Belastung sehr hoch und wird vor allem durch die Personalprobleme forciert. In diesen Kreisen werden bestehende Regelungen daher immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Dabei geht es darum, eine Balance zu finden zwischen der Belastung der Apothekeninhaberinnen und -inhaber sowie ihrer Angestellten einerseits und der Belastung der Bevölkerung andererseits, für die die Wege in die nächste dienstbereite Apotheke zumutbar bleiben sollen“, erläutert Panagiota Fyssa die Entscheidungsfindung innerhalb der Kammer. Es sei zum Jahresende üblich, dass die Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter in einem Dienstkreis über das Aufstellen der neuen Dienstpläne beraten – und Änderungen bei der Kammer anregen. Die Kammer prüfe Vorschläge auf Neuordnung einer Dienstregelung im Blick darauf, ob den Patientinnen und Patienten außerhalb der regulären Ladenöffnungszeiten in zumutbarer Entfernung Apotheken zur Verfügung stehen.

Wie viele Kilometer sind zumutbar?

Im Blick: Die Straßenkilometer, die bis zur nächsten dienstbereiten Apotheke gefahren werden müssen. Laut Angaben von Panagiota Fyssa gelten innerstädtisch bis zu zehn Kilometer als zumutbar, in ländlichen Gebieten 15 bis 20 Kilometer. Aber: „In strukturschwachen Regionen können die Wege unter Umständen auch weiter sein.“

Apotheker Tim Piasta will nicht über seine Arbeitszeit lamentieren, was ihn vielmehr antreibt, ist die Attraktivität seines Berufes. Sein Ziel: Dauerhaft einen Standort erhalten, auch einen Standort im ländlichen Raum, der ein kürzeres Dienstintervall aufweist, weil es eben nicht so viele Kollegen im Umkreis gibt.

Was aber ist ein vertretbares Umfeld? Für die Verzahnung des Sulinger Landes sind die angrenzenden Kommunen einbezogen worden. Das bedeutet für den Bereich Sulingen und die Samtgemeinde Schwaförden eine Orientierung hin in Richtung Barnstorf, Twistringen, Bassum und Syke. Für den Bereich Siedenburg wird zusätzlich Nienburg aufgenommen, für den Bereich der Samtgemeinde Kirchdorf sind es die Apotheken in Nienburg, Steyerberg, Uchte. Je nach Wohnort kann der Kunde entscheiden, welche Option für ihn die passende ist.

Wohlgemerkt – es geht um den Notdienst, also den Dienst nach den regulären Öffnungszeiten. Wer als medizinischer Notfall Hilfe sucht an Kliniken, kann gemeinhin hier erste Medikation erhalten. Das Statistische Bundesamt hat keine Angaben darüber, welcher Art die Nachfragen beim Notdienst sind. Das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut indes, darauf verweist Panagiota Fyssa auf Nachfrage, hat für 2021 Listen erstellen lassen, erfasst wurden verordnete und nicht verordnete Arzneimittel, deren Notdienstgebühr von 2,50 Euro von den Krankenkassen übernommen wurde. Auf Platz eins? Ibuprofen, ein Schmerz- und Entzündungshemmer.

Für Piasta ist nicht wichtig, was nachgefragt wird, er sieht sich als Dienstleister. Für ihn wichtig ist eine „faire Lösung“ für sich, die Kolleginnen und Kollegen. Auch mit der neuen Verordnung, der Verzahnung mit den Kollegen aus den direkt angrenzenden Nachbarkommunen sind die fünf Apotheken im Sulinger Land weit entfernt vom Dienst-Turnus in Städten: Nach Angaben von Tim Piasta haben sie ab Januar 2023 alle zehn bis elf Tage Notdienst.

Wer hat Notdienst? Die jeweils nächstgelegenen notdiensthabenden Apotheken finden Patienten wie folgt: • Im Internet unter www.apothekerkammer-niedersachsen.de/notdienstportal.php und über den bundesweiten Notdienst-Finder www.aponet.de, per mobilem Web unter www.apothekenfinder.mobi • Per Anruf aus dem Festnetz unter der kostenlosen Rufnummer 08 00 / 00 22 8 33 • Per Anruf vom Mobiltelefon (alle Netze) über die 22 8 33 (69 Cent pro Minute) • Per SMS mit der fünfstelligen Postleitzahl (alle Netze) an die 22 8 33 (69 Cent pro SMS) • In den Service-Rubriken der Lokalzeitung und in den Aushängen der Apotheken Quelle: Niedersächsische Apothekenkammer