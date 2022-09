Mahnung: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit

Von: Harald Bartels

Sulingen – Den Antikriegstag beging der Kreisverband Diepholz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Donnerstag in Sulingen.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit einem Rundgang am Nachmittag (wir berichteten). Ihm folgte am Abend die Feierstunde in der Alten Bürgermeisterei. Der Antikriegstag werde am 1. September begangen, weil an diesem Tag im Jahr 1939 der Zweite Weltkrieg ausgebrochen sei, erklärte der DGB-Kreisvorsitzende Matthias Müller. Ein besonderes Anliegen des Kreisverbands sei es, gegen das Vergessen anzukämpfen: „Es gibt immer mehr Kräfte, die versuchen, die Demokratie zu stören“, sagte er und nannte als Beispiel die wöchentlichen Demonstrationen der AfD in Twistringen.

Die Hauptrede des Abends hielt Anja Piel, Mitglied des DGB-Bundesvorstands. Der russische Angriffskrieg ziele auf die Vernichtung der Ukraine, deswegen stehe man an der Seite der Menschen in diesem Land sowie an der Seite der kritischen Menschen in Russland, die sich gegen den Krieg stellen, betonte sie und erinnerte an Michail Gorbatschow, der ganz andere Vorstellungen als sein Nachfolger Putin von Frieden und Demokratie verfolgt habe. Dennoch lehre die Geschichte, dass sich beides nicht mit Waffen erkaufen lasse, und Militärausgaben dürften nie zulasten des sozialen Ausgleichs gehen, sonst drohe eine gesellschaftliche Spaltung.

Zuvor hatte Sulingens Bürgermeister Patrick Bade in seinem Grußwort den Zweiten Weltkrieg als bisher letzten globalen Krieg bezeichnet, wobei nicht klar sei, ob die Gesellschaft nicht längst wieder in einem globalen Krieg mit anderen Waffen sei, ohne es zu merken. Der Antikriegstag erinnere daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei.

Frank Diedrichs, Didaktischer Leiter der Sulinger Carl-Prüter-Schule, erinnerte an den Mann, dessen Namen die Schule seit 2010 trägt. Carl Prüter habe sich früh vom Nationalsozialismus abgewandt und sich nach dem Krieg für Menschen engagiert, ohne ihnen ihre Vergangenheit vorzuwerfen. „Seine Toleranz dient der Schule als Vorbild.“

Zu sehen bekamen ihn die Zuschauer bei ausgewählten Szenen des „Sulingen-Projekts“, das Ausschnitte zur Nazi-Zeit aus der Rohfassung seines Films über die Stadtgeschichte und Interviews mit Zeitzeugen zeigte. Zudem stellte Rudi Simon Ausschnitte seines Films „Mitten unter uns“ vor, der das Schicksal von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in Sulingen während des Zweiten Weltkriegs zum Inhalt hat. Mehr als 700 dieser sogenannten „Fremdarbeiter“ waren in den Kriegsjahren hier tätig.